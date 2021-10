Moto3 Emilia Romagna: Foggia fenomenale a Misano, il mondiale è apertissimo

MOTO3 EMILIA ROMAGNA

Sesto podio consecutivo per "The Rocket": a due gare dal termine sono solo 21 i punti di distacco da Acosta

di

LUCA BUCCERI

Rimonta da applausi e successo per Dennis Foggia nel GP dell'Emilia Romagna, terzultima tappa del mondiale di Moto3. Partito 14°, il pilota del team Leopard vince davanti alle due KTM di Jaume Masia e Pedro Acosta portandosi ora a soli 21 punti dal leader del mondiale. Quinto posto con beffa per Stefano Nepa, a lungo in zona podio e poi superato da Acosta e Binder, settimo posto invece per Romano Fenati.

Se l'è presa con calma, maturità e decisione, dal 14° posto in griglia di partenza fino al gradino più alto del podio. Non ci sono parole per descrivere la gara di Dennis Foggia se non da fulmine, proprio come il suo soprannome. "The Rocket" ci crede e nessuno può toglierli dalla testa che quel titolo mondiale può essere suo, con due gare al termine della stagione e solo 21 punti che lo distanziano da Pedro Acosta che tanto "maravilla" negli ultimi appuntamenti non è sembrato, forse frenato dalla pressione e dalla tensione di avere tanti match point a disposizione. Il primo glielo neutralizza il solito Foggia, al sesto podio consecutivo e protagonista di una rimonta senza eguali, tanto in gara quanto in classifica generale. Partito 14° e scivolato poi al 16° dopo errori di ripartenza, il pilota romano si fa strada tra le moto fino a vedere il gruppone, raggiungerlo e staccarlo nettamente. Dal secondo Jaume Masia il distacco è di due decimi, da Acosta terzo sono addirittura quattro secondi che fanno capire la voglia mondiale di Foggia.

Giù dal podio il primo degli scontenti è Darryn Binder, in sella alla Petronas che gli ha consegnato la chance di debuttare tra i grandi della MotoGP nella prossima stagione. Dietro al sudafricano c'è poi l'amaro in bocca di Stefano Nepa, partito alla grande, sempre nel gruppo di testa e poi beffato dallo stesso Binder e soprattutto da Acosta, sempre dietro in scia e abile a sfruttare il momento giusto per sorpassare l'italiano e il sudafricano nella stessa curva.

Sesto posto per Niccolò Antonelli seguito da Romano Fenati, Sasaki, Artigas e Salac. Vanno a punti poi anche Yamanaka, Guevara, Fernandez, Alcoba e Izdihar. Sfortuna per gli altri italiani, con Surra 16° e i ritiri di Migno e Riccardo Rossi.