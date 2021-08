Moto3 Austria: Garcia si prende la rivincita su Acosta, Foggia sul podio

MOTO3 AUSTRIA

Beffato all'ultima curva nel GP di Stiria, nel bis di Spielberg lo spagnolo si prende il successo ai danni del leader del mondiale

di

LUCA BUCCERI

Un altro finale in volata emoziona il campionato di Moto3. A trionfare nel GP d'Austria, undicesima tappa stagionale, è lo spagnolo Sergio Garcia che alle ultime curve beffa la KTM di Deniz Öncü al termine di una battaglia senza esclusione di colpi col leader del mondiale Pedro Acosta, che chiude quarto. Sul podio prende quindi posto Foggia, terzo al traguardo con soli 48 millesimi di vantaggio sul "rookie maravilla".

Una battaglia che anima il mondiale e che, a sole otto tappe dalla conclusione della stagione, può essere l'esempio lampante di come una gara di Moto3 è tutt'altro che scontata. Non c'è successo che tenga fino all'ultimo giro, o per meglio dire all'ultimo metro come il Red Bull Ring di Spielberg ha fatto vedere nelle ultime due settimane. Se nel GP di Stiria era stata una caduta nelle curve finali a togliergli la soddifazione del successo, nel bis austriaco Sergio Garcia si prende la rivincita personale trionfando davanti alle KTM che molto bene avevano fatto nei 22 giri precedenti di gara. Dopo una lunga lotta ruota a ruota con Pedro Acosta, leader del mondiale, lo spagnolo infila in successione il "rookie maravilla" e Deniz Öncü, portandosi quindi a 41 lunghezze dallo stesso Acosta che assaporava l'ipoteca sul titolo mondiale già in Austria.

Tra i due litiganti a godere è anche un altro terzo, oltre a Öncü, ovvero l'italiano Dennis Foggia che si è mantenuto attaccato alle carene degli avversari per sfruttare all'ultimo il piccolo spazio concesso per infilarsi, volare e atterrare sul podio. In una gara condotta sempre in compagnia del gruppo di testa, ma nei posti defilati, "The Rocket" legge bene il tempo d'attacco conquistando il podio, il quarto stagionale, che avrebbe potuto parlare decisamente più italiano. Infatti è un po' una beffa per Romano Fenati, partito dalla pole e sempre in lotta davanti, che chiude quinto alle spalle di Acosta.

Sesto posto per Jaume Masia davanti a McPhee e Guevara, completano la top 10 Binder e Toba. A punti, tra gli italiani, Stefano Nepa che taglia il traguardo da 13° dietro a Suzuki e Salac, mentre Riccardo Rossi non val oltre il 20° posto. Tanta sfortuna e amaro in bocca per Andrea Migno, costretto al ritiro dopo appena un giro per essere stato steso dal compagno di box Salvador. Per il team Snipers, che con lo spagnolo non va oltre il 22° posto davanti al solo Elia Bartolini, ci sarà da discutere per l'entrataccia del rookie sul "first rider" che rientrato ai box ha mostrato tutta la sua delusione per la condotta di gara del giovane pilota.

