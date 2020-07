Moto3, Arenas concede il bis: vittoria in volata a Jerez

Doppietta di Albert Arenas nella gara della Moto3 di Jerez. Lo spagnolo della Ktm, che aveva vinto già in Qatar a marzo, si è imposto al termine di una fantastica gara di gruppo, precedendo in volata le Honda di Ai Ogura, scattato da centro griglia, e Tony Arbolino. Appena giù dal podio Andrea Migno e Celestino Vietti. In classifica generale Arenas prende il largo davanti a Ogura, mentre John McPhee, scivolato all'ultima curva, perde terreno.