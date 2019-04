Moto3 Americhe, Canet regala la prima gioia al team di Max Biaggi

14/04/2019

Aron Canet vince il GP delle Americhe e regala la prima gioia in Moto3 al Max Racing Team di Max Biaggi . Lo spagnolo ha trionfato ad Austin al termine di un ultimo giro da brividi, piegando la resistenza del connazionale Masià e di uno straordinario Andrea Migno , che alla fine ha dovuto accontentarsi del podio. Canet e Masià sono ora appaiati in vetta a un mondiale che, dopo tre gare, resta senza padroni.

Una gara impeccabile quella dello spagnolo, che è stato bravo a tenere il contatto col gruppone nelle prime fasi, piazzare l'allungo decisivo a una decina di giri dalla fine, resistere alla rimonta di Migno e poi tagliare il traguardo davanti a tutti alla fine di un ultimo giro davvero da brividi. Il pilota valenciano ha così ritrovato un successo che gli mancava da oltre un anno e mezzo e ha regalato la prima esultanza al neonato team di Max Biaggi, che ha fatto il suo debutto nel Motomondiale quest'anno.



Il migliore degli italiani è stato un ritrovato Andrea Migno, che non andava a podio ormai dal GP di Francia del 2018. Il centauro romagnolo ha provato a dare del filo da torcere a Canet, ma nel finale è stato risucchiato dal gruppone e scavalcato da Masià, riuscendo però a contenere la foga di Rodrigo e a difendere il terzo posto. Quinto il poleman Niccolò Antonelli del team Sic58 che sale al terzo posto nel mondiale a - 13 dai due spagnoli, 6° Tony Arbolino. In top 10 anche Vietti e Foggia dello Sky Racing Team VR46 (9° e 10°), a punti anche Dalla Porta (13°). Caduta e ritiro per Romano Fenati.



Da sottolineare anche la sfortuna di Tatsuki Suzuki, caduto a pochi giri dalla fine quando era in testa davanti a Canet e stava facendo sognare la prima vittoria al team di Paolo Simoncelli.