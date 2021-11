Moto3 Algarve: Foggia steso, Acosta campione del mondo

MOTO3 ALGARVE

Foggia steso all'ultimo giro da Binder, Acosta vince e festeggia il successo mondiale

di

LUCA BUCCERI

Pedro Acosta vince il GP dell'Algarve e si laurea campione del mondo della categoria Moto3. Il rookie, che chiude davanti agli italiani Andrea Migno e Niccolò Antonelli, sfrutta la caduta all'ultimo giro di Dennis Foggia e con una gara dal termine festeggia il titolo alla prima stagione in categoria. Amaro in bocca per "The Rocket", che nelle ultime gare era riuscito a recuperare oltre 70 punti allo spagnolo.

Fino all'ultimo, in un sali e scendi di emozioni che avrebbe meritato un finale migliore. Ma quando la fortuna non è dalla tua parte, nonostante gli oltre 70 punti rimontati in poche gare, non puoi farci nulla. La corsa al titolo mondiale di Dennis Foggia si chiude all'ultimo giro del GP dell'Algarve, con un tentativo di sorpasso scriteriato di Darryn Binder che lo fa cadere e gli fa salutare definitivamente le speranze di laurearsi campione. Ad approfittarne è Pedro Acosta, leader indiscusso del mondiale da inizio stagione che lo ha incoronato prima "rookie maravilla" e infine trionfatore della categoria. In una gara emozionante, con lo spagnolo partito 14° e capace di arrivare nel gruppo caldo sin da subito, è un gioco di scie, alleanze e rivalità a decidere la corsa al titolo.

Al traguardo, dopo la caduta di "The Rocket" Foggia, festeggia il rookie che chiude davanti ad altri due italiani che un ruolo da protagonisti avevano provato a ritagliarselo in una domenica dove tutti gli occhi erano puntati sul duello mondiale. A salire sul podio sono Andrea Migno e Niccolò Antonelli, autori di prestazioni da applausi e di rimonta, che sorridono per il risultato personale e stringono i denti per la delusione dell'amico e connazionale.

Squalificato Binder, giù dal podio Alcoba, Guevara e Sasaki. In top 10 Fenati, Artigas, Suzuki e Salac, , mentre vanno a punti anche Adrian Fernandez, Tatay, Holgado, Kelso e il giovane Alberto Surra.