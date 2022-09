In Moto3 raddoppiano le quote rosa: Maria Herrera in pista ad Aragon

SQUADRA AL FEMMINILE

La spagnola sarà in gara come wild card con la Ktm del team Angeluss MTA Racing: "Vogliamo ben figurare"

© ufficio-stampa Raddoppiano le quote rosa del Motomondiale. Nel prossimo GP di Aragon della classe Moto3, infatti, ad Ana Carrasco si unirà Maria Herrera. Per la seconda pilota spagnola in griglia si tratta di un ritorno nella minima cilindrata in cui ha corso dal 2013 al 2017. Gareggerà con la Ktm dell tram Angeluss MTA Racing che, oltre a schierare i titolari Stefano Nepa e Ivan Ortolà, assisterà al meglio Maria, in gara come wild card in una squadra completamente al femminile, compresi i tecnici e la manager e Ceo del title sponsor Aurora Angelucci.

Ho effettuato un test con l'Angeluss MTA Racing al Motorland, ma il fine settimana sarà diverso, perché in quella situazione ho girato da sola, mentre da venerdì a domenica mi dovrò misurare in mezzo agli avversari. Spero di trovare immediatamente ottime sensazioni, lavorando al meglio già dal primo turno di prove libere; proverò a spingere le ragazze, dimostrando come un team totalmente al femminile possa ben figurare in un palcoscenico così prestigioso e competitivo. Sono carica e motivata, non vedo l'ora di cominciare", ha detto Maria Herrera, impegnata anche quest'anno in MotoE.

Orgogliosa anche Aurora Angelucci: “La nostra partecipazione è da valutare in qualità di grande risultato nella storia del Motomondiale, infatti, speriamo vivamente di essere fonte di ispirazione per le giovani ragazze desiderose di entrare in questo mondo. Abbiamo tenuto un test preparativo proprio al Motorland, pista dove Maria Herrera ottenne la prima vittoria personale nel CEV di categoria, e sede della sua wild card iridata. Le prove fatte insieme hanno evidenziato come la squadra possa e sappia lavorare bene, costituendo un team completamente al femminile che scriverà nuove pagine di questo sport. Le sensazioni sono positive, sicché seguiteci: faremo la storia insieme”.