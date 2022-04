Moto3 Rio Hondo: vince Garcia davanti a Foggia e Sasaki: ko Guevara, Migno "abbatte" Masia

GP ARGENTINA MOTO3

Il pilota della GASGAS si riprende nelle ultime curve dell'ultimo giro una vittoria che sembrava sfumata.

di

Stefano Gatti

Scattato dalla pole position, Sergio Garcia si è aggiudicato la vittoria nel Gran Premio d'Argentina della Moto3 grazie ad un rush finale irresistibile, che lo ha riportato davanti a Dennis Foggia (Honda) e ad Ayumu Sasaki (Husqvarna) che lo avevano infilato poco prima. Lo spagnloo di GASGAS Aspar Team rileva anche da Foggia le vetta della classifica generale, ora staccato di quattro punti (58 A 54). Gara sfortunata per Izan Guevara. Il compagno di squadra del vincitore è costretto alla resa da un problema tecnico, mentre Migno e Masia si autoeliminano a sette giri dalla bandiera a scacchi. Getty Images

Solo 146 millesimi dividono Foggia dal primo gradino del podio di Rio Hondo ma è un'inezia che fa una differenza... mondiale, visto che il pilota italiano (vincitore quindici giorni fa in Indonesia) deve cedere a Garcia la prima posizione della classifica generale. Per lo spagnolo si tratta del quinto successo, dopo quella del debutto a nel 2019 a Valencia e le tre della scorsa stagione. Sul terzo gradino del podio sale il giapponese Sasaki che era scattato dal centro della prima fila. Nel convulso finale della gara, i due "Leopard" Foggia e Suzuki erano riusciti a chiudere il gap con Garcia ed a relegarlo al terzo posto, ma Sergio non si è perso d'animo e ha dato vita ad un finale irresistibile, infilando i due avversari ed andando a prendersi la vittoria. Suzuki deve poi cedere il passo a Sasaki e - a causa di una penalizzazione - anche il quarto posto a Riccardo Rossi (Honda).

Getty Images

Domenica sfortunata per Guevara che salva la terza piazza della generale ma chiude il weekend sudamericano con un nulla di fatto e - alla vigilia di Austin - "paga" trenta punti di ritardo dal compagno di squadra (58 a 38). Va peggio ad Andrea Migno e Jaume Masia: il pilota italiano "stende" il rivale ma resta convinto delle responsabilità dell'avversario nell'episodio e lo dimostra platealmente al rientro ai box. Nel Mondiale, Migno cende in sesta posizione, superato da Kaito Toba e Deniz Oncu.