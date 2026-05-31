Moto3: Prima vittoria per Uriarte, Carpe completa la doppietta KTM Ajo

Il programma di gara del Mugello aperto da una gara tiratissima fino alla linea d'arrivo

31 Mag 2026 - 13:03
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Brian Uriarte si aggiudica la vittoria nel Gran Premio d'Italia della Moto3. Lo spagnolo del team KTM Red Bull Ajo conquista il suo primo successo nel Mondiala prendendo la testa della gara a metà dell'ultimo giro superando il connazionale Adrian Fernandez che chiude poi quarto. Secondo gradino del podio per l'altro spagnolo Alvaro Carpe che completa la doppietta Ajo, mentre sul terzo sale il malese Hakim Danish, al suo primo podio con la KTM AEON Credit - MT Helmets - MSI che era scattato dalla pole position dopo il forfait di David Almansa (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP), dichiarato unfit (non idoneo) a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nel corso della notte. Non va oltre un'anonima undicesima posizione il leader del Mondiale Maximo Quiles, che nei sei Gran Premi precedenti non aveva mai fatto peggio del secondo posto (quattro vittorie). Lo spagnolo di CFMOTO Valresa Aspar Team precede sulla linea d'arrivo Matteo Bertelle, migliore dei piloti italiani al traguardo con la KTM Level Up - MTA.

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