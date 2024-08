Moto3: Ortolá si regala la vittoria, Alonso e Veijer sul podio

© Getty Images

Ivan Ortolá vince dalla pole position il Gran Premio d'Inghilterra della Moto3 davanti al leader del Mondiale David Alonso e all'olandese Colin Veijer che aveva iniziato al comando del gruppo di testa l'ultimo giro. Daniel Holgado chiude ai piedi del podio, mentre l'italiano Stefano Nerpa chiude la top five con il rimpianto di un'imprecisione all'inizio dell'ultimo passaggio che gli costa probabilmente un piazzamento ancora più brillante. Dalla sesta alla decima casella dell'orine d'arrivo Ryusei Yamanaka, Joel Kelso, Adrian Fernandez, José Antonio Rueda e Tatsuki Suzuki. Per Ortolá un successo dal sapore particolare, visto che oggi il pilota spagnolo della KTM MT Hemets - MSI festeggia il suo ventesimo compleanno. Per Ivan si tratta della seconda affermazione stagionale dopo quella di poco più di un mese fa ad Assen. La vittoria di Silverstone permette al valenciano Ortolá di ridurre di cinque punti il ritardo dal leader della classifica generale, il colombiano Alonso, che limita però i danni con il secondo posto in sella alla CFMOTO Aspar.