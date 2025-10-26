Moto3 Malesia: vince Furusato dopo lo spavento per Rueda e Dettwiler

© X
Il giapponese ha tagliato il traguardo davanti a Piqueras e Fernandez, ma che brividi prima della garadi Daniele Pezzini
Tayo Furusato ha vinto il GP di Malesia e conquistato il suo primo successo in carriera in Moto3. Il giapponese ha fatto il vuoto sul traguardo di Sepang, battendo gli spagnoli Angel Piqueras, che ha rafforzato il suo secondo posto in classifica iridata, e Adrian Fernandez.
La gara era partita con circa 1 ora e 45 minuti di ritardo ed era stata ridotta a soli 10 giri a causa dello spaventoso incidente durante il giro di formazione tra il fresco campione del mondo José Antonio Rueda e lo svizzero Noah Dettwiler: lo spagnolo ha centrato in pieno il collega, che procedeva lentamente forse a causa di un inconveniente tecnico. Fiato sospeso finché la MotoGP non ha comunicato che entrambi erano coscienti. I piloti sono comunque stati portati via dall'elicottero medico dopo essere stati stabilizzati, in direzione del più vicino ospedale di Kuala Lumpur.
Primo degli italiani al traguardo Luca Lunetta (11°), a punti anche Nicola Carraro (14°). Fuori dalla top 15 invece Guido Pini (16°), Riccardo Rossi (18°), Matteo Bertelle (20°) e Stefano Nepa (22°).