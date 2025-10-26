Moto3 Malesia: vince Furusato dopo lo spavento per Rueda e Dettwiler

La gara era partita con circa 1 ora e 45 minuti di ritardo ed era stata ridotta a soli 10 giri a causa dello spaventoso incidente durante il giro di formazione tra il fresco campione del mondo José Antonio Rueda e lo svizzero Noah Dettwiler: lo spagnolo ha centrato in pieno il collega, che procedeva lentamente forse a causa di un inconveniente tecnico. Fiato sospeso finché la MotoGP non ha comunicato che entrambi erano coscienti. I piloti sono comunque stati portati via dall'elicottero medico dopo essere stati stabilizzati, in direzione del più vicino ospedale di Kuala Lumpur.