Motogp
MOTO3 GIAPPONE

Moto3 Giappone: vince Muñoz, Rueda si accontenta del 2° posto ma avvicina l'obiettivo iridato

L'11° posto di Piqueras permette allo spagnolo di volare a + 93 in classifica a cinque gare dal termine

28 Set 2025 - 06:19
© Getty Images

© Getty Images

David Muñoz ha vinto il GP del Giappone e conquistato il suo terzo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo del team Dynavolt ha tenuto botta fino alla bandiera scacchi e tagliato il traguardo in solitaria con oltre un secondo e mezzo di vantaggio sui connazionali José Antonio Rueda e Maximo Quiles, che hanno completato il podio. A vuoto invece il tentativo di attacco all'ultimo giro dell'argentino Perrone, che si è dovuto accontentare della quarta piazza.

La scivolata di Angel Piqueras, che ha poi chiuso all'11° posto, spiana di fatto alla strada a Rueda per il trionfo iridato: sono infatti 93 i punti che separano i due in classifica, quando mancano cinque gare alla conclusione e dunque ne restano 125 a disposizione.

Migliore degli italiani è stato ancora una volta Guido Pini, 7° al traguardo, ma a punti sono andati anche Lunetta (9°), Foggia (10°), Bertelle (12°) e Nepa (15°).

