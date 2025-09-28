Moto3 Giappone: vince Muñoz, Rueda si accontenta del 2° posto ma avvicina l'obiettivo iridato

David Muñoz ha vinto il GP del Giappone e conquistato il suo terzo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo del team Dynavolt ha tenuto botta fino alla bandiera scacchi e tagliato il traguardo in solitaria con oltre un secondo e mezzo di vantaggio sui connazionali José Antonio Rueda e Maximo Quiles, che hanno completato il podio. A vuoto invece il tentativo di attacco all'ultimo giro dell'argentino Perrone, che si è dovuto accontentare della quarta piazza.