Moto2 Italia, vince Marquez davanti a Marini

02/06/2019

Alex Marquez vince il GP d'Italia e conquista il secondo successo consecutivo in Moto2. Il pilota spagnolo ha dominato la gara, tenendosi alle spalle l'altro "fratello d'arte", Luca Marini e lo svizzero Thomas Luthi . Splendido quarto posto per Lorenzo Baldassarri , autore di una rimonta strepitosa dalla quindicesima casella, che gli consente di rimanere in vetta al Mondiale con 2 punti di vantaggio su Marquez.

Marquez replica il successo di Le Mans e sfrutta al meglio il trionfo per fare un doppio balzo in classifica, scavalcando in un colpo solo la coppia Navarro-Luthi e candidandosi a primo rivale di Baldassarri nell'assalto al titolo. Il fratellino di Marc ha dovuto gestire una gara praticamente senza storia, in cui è stato bravo a piegare la resistenza iniziale di Marini e poi a fare il suo ritmo, inarrivabile per chiunque.



Per il fratellino di Rossi la gioia di un podio che mancava dalla vittoria di Sepang del 2018, uno splendido risultato davanti al proprio al proprio pubblico in una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Il vero eroe di giornata, per i colori italiani, è stato però il "Balda", che ha limitato i danni in un weekend che sembrava maledetto e in cui correva ancora con i postumi della spalla lussata in Francia. Il podio, alla fine, è andato a Luthi, ma al pilota di San Severino resta la consapevolezza di poter giocare un ruolo da protagonista per il resto della stagione.



Splendida gara anche di Enea Bastianini, che ha chiuso 6° (beffato in volata da Fernandez) e si è confermato il migliore dei rookie della Moto2. A punti anche Di Giannantonio (10°), nonostante un contatto in avvio, e Mattia Pasini (11°), alla quarta gara consecutiva da "supplente". Fuori dalla top 15 invece Locatelli e Bezzecchi, cadute e ritiri per Manzi, Bulega e Corsi.