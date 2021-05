Moto2 Italia: doppietta KTM al Mugello, Gardner beffa il compagno Fernandez

MOTO2 ITALIA

Podio anche per Marco Bezzecchi, terzo dopo la penalizzazione di Joe Roberts

di

LUCA BUCCERI

È Remy Gardner a conquistare il successo nel GP d'Italia del Mugello di Moto2. Il pilota australiano, alla seconda vittoria in carriera, chiude davanti al compagno di box Raul Fernandez portando a sei i punti di vantaggio in classifica mondiale. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che in volata non era riuscito a sorpassare Joe Roberts che però, dopo la bandiera a scacchi, è stato penalizzato per aver superato i track limits.

Una doppietta importantissima in ottica mondiale per il team KTM che porta sul podio, per la seconda gara di fila, Remy Gardner e Raul Fernandez. Se a Le Mans ad avere la meglio era stato lo spagnolo, al Mugello a trionfare è l'australiano che vince in volata sul compagno di box regalandosi di fatto l'allungo mondiale. Ora a sei punti di vantaggio dallo steso Fernandez, Gardner conquista la prima vittoria in stagione dopo quattro podi. Una gara partita sotto i peggiori auspici, con la notizia del decesso del pilota Moto3 Jason Dupasquier che non è stata data in griglia di partenza e con i colleghi della classe superiore che l'hanno appresa solo al parco chiuso.

Podio, con fortuna, per Marco Bezzecchi che sfrutta la penalità comminata a Joe Roberts per conquistare il gradino più basso che fa morale per tenere il passo in classifica generale. A 26 punti dal leader Gardner, Bez aveva provato più volte il sorpasso sull'americano che però, sul finale, ha pizzicato i track limits.

Vanno a punti anche Tony Arbolino (7°) e Stefano Manzi (10°), così come la wild card Fermin Aldeguer. Non riesce a conquistare punti italiani Celestino Vietti, sedicesimo al traguardo, così come Tommaso Marcon, che ha chiuso 19° e ultimo. Tanti i ritiri, soprattutto eccellenti: out Lowes e Di Giannantonio, due cadute che fanno parecchio rumore guardando la classifica generale.