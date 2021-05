Moto3: Dupasquier operato nella notte, gravi lesioni cerebrali

MOTO 3

L'intervento all'ospedale di Careggi (Firenze). Il 19 enne svizzero caduto e investito sul finale della sessione di qualifiche del GP d'Italia

È stato operato nella notte all'ospedale di Careggi (Firenze) Jason Dupasquier, pilota del team PruestelGP di Moto3, caduto sul finale della sessione di qualifiche del GP d'Italia e investito dalla propria moto e dagli accorrenti Alcoba e Sasaki. Lo si apprende da fonti sanitarie. L'intervento sul 19enne svizzero è stato eseguito da un equipe del Trauma center che lo ha sottoposto a un intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare. Dupasquier resta ricoverato in gravissime condizioni nella terapia intensiva del reparto mentre persistono i gravi danni cerebrali riportati nell'incidente sul circuito del Mugello. Moto3, Dupasquier è grave Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Secondo la ricostruzione l'impatto più forte sembrerebbe essere stato quello con Sasaki, che è stato sbalzato in aria dopo l'urto con lo stesso Dupasquier. "Andavo a tutto gas, ho visto che Jason ha frenato di colpo e ho provato ad andare a destra per evitarlo. Non ci sono riuscito, penso di averlo colpito all'altezza delle gambe", ha spiegato Alcoba. Sono serviti diversi minuti per stabilizzare il pilota, rimasto lungamente a terra in pista, prima del trasporto d'urgenza in ospedale.