Moto2, Bastianini vince in volata a Brno e vola in testa al Motomondiale

MOTO2

di

LUCA BUCCERI

Enea Bastianini vince e convince anche nel GP della Repubblica Ceca in Moto2. Come successo nel secondo round di Jerez la "Bestia" conduce avanti dal primo all'ultimo giro chiudendo davanti al britannico Sam Lowes e conquistando di fatti la testa della classifica generale del Motomondiale. Terzo posto per Joe Roberts, quarto per Luca Marini che in generale si piazza al secondo posto alle spalle del connazionale Bastianini.

A Brno è una gara fotocopia a quella del GP d'Andalusia per Enea Bastianini che dalla prima curva fino al traguardo conduce in solitaria piazzandosi nel gradino più alto del podio. Prestazione eccezionale per il pilota italiano che fa il bis in stagione e col successo in Repubblica Ceca, complice l'undicesimo posto di Testu Nagashima, vola in testa alla classifica generale. Opportunità presa al volo anche da Luca Marini che va giù dal podio, alle spalle di Lowes e Roberts, ma raccoglie i punti necessari per piazzarsi al secondo posto della generale dietro Bastianini.

Sesto tempo per Marco Bezzecchi in sella alla sua Kalex, 14° Bulega seguito da Fabio Di Giannantonio (16°). Male Lorenzo Baldassarri (22°) e Lorenzo Dalla Porta (24°), ritiro forzato dopo una caduta invece per Stefano Manzi.

L'ORDINE DI ARRIVO DELLA MOTO2 A BRNO