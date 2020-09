Moto2, Bastianini davanti a Bezzecchi: altra doppietta italiana sul podio

MOTO2 EMILIA ROMAGNA

di

LUCA BUCCERI

E' Enea Bastianini a vincere il GP dell'Emilia Romagna in Moto2. Nella gara di Misano, sospesa due volte per pioggia, è doppietta italiana sul podio con Marco Bezzecchi al secondo posto davanti a Sam Lowes. Appena giù dal podio invece Luca Marini, attuale leader della classifica Mondiale che vede diminuire a cinque le lunghezze di vantaggio dallo stesso Bastianini.

Italia sempre più protagonista in Moto2, dalle gare alla classifica Mondiale. Dopo le emozioni vissute nel primo round di Misano dello scorso fine settimana, nel GP dell'Emilia Romagna arriva un'altra super prestazione dei piloti italiani che conquistano il primo e secondo gradino del podio grazie ad Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Ad avere la meglio, in una gara in cui la protagonista assoluta è stata la pioggia che ha causato la riduzione dei giri da completare, il pilota del team Italtrans precede il connazionale Bezzecchi, quest'ultimo abile a difendersi dagli attacchi del britannico Lowes che fino all'ultimo ha tentato di sorpassarlo per ottenere il secondo posto.

Passo indietro invece per Luca Marini, quarto al traguardo ma sempre leader della classifica Mondiale. Per il fratello del "Dottore" una gara da inseguitore dopo una doppia partenza da rivedere, ma punti importantissimi per proseguire la rincorsa al titolo in Moto2. Ottavo posto per Fabio Di Giannantonio, 10° per Bulega, gli ultimi italiani ad andare a punti sono Corsi (12°), Dalla Porta (14°) e Stefano Manzi (15°). Non riesce nell'impresa invece Mattia Pasini, chiamato dal team Red Bull Ajo per sostituire Jorge Martin ancora convalescente per il Covid, che chiude 16°.

Ultimo italiano a tagliare il traguardo è Lorenzo Baldassarri che ha chiuso al 25° posto, ultimo anche in ordine di arrivo a causa dei ritiri di Roberts, Kasmayudin, Vierge e Biesiekirski.

L'ORDINE DI ARRIVO IN MOTO2

LA CLASSIFICA MONDIALE E IL CALENDARIO