Moto2: Ogura campione del Mondo in Thailandia

Il Motomondiale assegna un titolo in Thailandia: è quello di Moto2, con la pista di Buriram che diventa terra di conquista per Ai Ogura, per la prima volta campione nella classe intermedia. Al giapponese della MT Helmets basta il secondo posto in gara per difendersi dall'assalto di Aron Canet, che invece vince sul circuito thailandese. Eppure, in avvio il nipponico è addirittura settimo, con l'iberico della Fantic Racing che prende il comando delle operazioni. Ogura, però, inizia ad accelerare e, non senza rischi (finisce anche sotto investigazione), inizia a recuperare posizioni fino a mettersi alle spalle di Canet. Le prime gocce di pioggia portano la direzione di gara a chiuderla con due giri d'anticipo. Finisce allora in trionfo per il giapponese, che si laurea campione del Mondo: è a +60 sull'unico rivale che si presentava all'appuntamento aritmeticamente in corsa. Terzo posto in gara, invece, per Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), male gli italiani: l'unico a concludere la gara è Dennis Foggia, diciottesimo, out Arbolino.