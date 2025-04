Moto2 Spagna: trionfa Gonzalez davanti a Baltus e Agius, 7° Vietti

La gara, tutt'altro che avvincente in termini di battaglie in pista, è stata caratterizzata anche da alcune brutte cadute: due in particolare hanno riguardato il campione in carica della Moto3 David Alonso, che prima si è scontrato col compagno di team Holgado, riuscendo a rimanere in pista, poi ha centrato in pieno Guevara, rimediando lui stesso una brutta botta. Per tutti e tre visite al centro medico. Anonima la gara dell'unico altro italiano in pista, Tony Arbolino, che ha chiuso al 15° posto, l'ultimo buono per la zona punti.