Moto GP: Quartararo è il migliore nei test di Barcellona, Bagnaia secondo

MOTOGP

Il francese su Yamaha ferma il cronometro in 1’39”447, appena 4 millesimi meglio della Ducati di Pecco. Bene anche Zarco e gli Espargaro, più in difficoltà Morbidelli

La giornata di test di Moto GP sorride ancora a Fabio Quartararo. Il leader del mondiale, vincitore ieri, si conferma il più veloce sul circuito del Montmelò, facendo registrare il tempo di 1’39”447. Un’ottima notizia anche per la Yamaha, che portava in pista la nuova carena. Il francese fa appena 4 millesimi meglio dell’italiano Francesco Bagnaia e 53 millesimi meglio di Zarco, terzo. Bene anche i due Espargaro, le Hrc faticano ancora. Quartararo più forte di Ducati e Aprilia a Barcellona











































































Fabio Quartararo mette la sua Yamaha davanti a tutti anche nei test. Nella giornata dedicata alle prove sul circuito di Montmelò, Barcellona, il francese leader del mondiale fa registrare il miglior tempo assoluto in 1’39”447, provando la nuova carena della casa motociclistica giapponese. Un’ulteriore conferma del vantaggio che la Yamaha mantiene nei confronti dei rivali per il titolo, in una lotta comunque molto aperta. Si ferma appena 4 millesimi dietro l’italiano Francesco Bagnaia, che sulla sua Ducati fa registrare il secondo miglior tempo. Pecco mostra ancora una volta la gran velocità di punta della sua moto, che cercherà la difficile rimonta nella seconda metà della stagione. Chiude il podio di giornata il francese Johann Zarco, terzo a 53 millesimi dal migliore.

Poco dietro si piazzano invece i due Espargaro. Aleix, dopo il clamoroso errore umano che gli è costata la seconda posizione nel Gp di ieri, registra il quarto miglior tempo, a 111 millesimi da Quartararo. Il fratello Pol, su Hrc, è quinto, su una moto che, pur con tante nuove componenti, sembra faticare ancora. Il compagno di squadra Bradl è infatti solo diciassettesimo. Gli altri italiani invece sono nelle ultime posizioni della top ten: Morbidelli ottavo a 348 millesimi dal migliore, i compagni di squadra Bastianini e Di Giannantonio appena dietro. Luca Marini è invece tredicesimo, Dovizioso diciannovesimo.