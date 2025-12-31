Logo SportMediaset

GLI EVENTI IN AGENDA

Lo sport nel 2026: da Milano-Cortina ai Mondiali di calcio (si spera con gli azzurri), gli obiettivi di Sinner e tanti eventi da non perdere

Dal tennis alla F1, dal volley al ciclismo: tanti appuntamenti per gli appassionati

di Antonella Pelosi
31 Dic 2025 - 19:30
Il 2026 farà felici gli appassionati di sport: tanti gli eventi in programma, con il clou rappresentato prima dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio) e poi in estate dai Mondiali di calcio (11 giugno-9 luglio), ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Il mondo dei motori proporrà ancora i ricchi calendari di Formula 1 e del Motomondiale, anticipato dal tradizionale evento rally-raid, la Dakar. In primo piano c'è ovviamente il tennis, con un programma che sfiora i dodici mesi e sarà aperto dagli Australian Open. Il debutto stagionale di Jannik Sinner, che nel nuovo anno punta a riprendersi lo scettro di numero uno, avverrà una settimana prima (10 gennaio) nell'esibizione stellare a Seul contro il rivale Carlos Alcaraz. Dall'Australia prenderà il via la stagione del ciclismo, che celebrerà i suoi Mondiali a settembre in Canada. Per il volley a settembre ci saranno gli Europei femminili e maschili e per il basket i Mondiali donne a Berlino. Per il nuoto, gli Europei a Parigi e i Mondiali in vasca corta a Pechino, mentre l'atletica leggera avrà tra l'altro i Mondiali indoor a Tolun e gli Europei a Birmingham. Ecco i principali appuntamenti del 2026.

GENNAIO 2026
21/12-18/1 CALCIO: Coppa d'Africa
28/12-4/1 SCI DI FONDO: Tour de Ski (Dobbiaco, Val di Fiemme)
1-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)
2-11/1 TENNIS: United Cup ATP/WTA (Perth-Sydney, Australia)
3-17/1 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)
3-4/1 SCI ALPINO: CdM, gigante e slalom femminile a Kranjska Gora (Slovenia)
7/1 SCI ALPINO: Cdm, slalom maschile a Madonna di Campiglio
7-11/1 CALCIO: Supercopa di Spagna a Jeddah (Arabia Saudita)
8-11/1 BIATHLON: Coppa del Mondo a Oberhof (Germania)
10/1 TENNIS: match esibizione Sinner vs Alcaraz a Seul (Corea del Sud)
10/1 SCI ALPINO: CdM, gigante maschile ad Adelboden (Svizzera); CdM, discesa femminile a Zauchensee (Austria)
10/1 FORMULA E: EPrix di Città del Messico (Messico)
10/1 ATLETICA: Campionati del mondo di cross country a Talahassee (Florida)
11/1 SCI ALPINO: CdM, slalom maschile ad Adelboden (Svizzera); CdM, SuperG femminile a Zauchensee (Austria)
13/1 CALCIO: Coppa Italia ottavi, Roma-Torino
13/1 SCI ALPINO: CdM, slalom femminile a Flachau (Austria)
13-18/1 PATTINAGGIO DI FIGURA: Campionati europei a Sheffield (Gran Bretagna)
14-18/1 BIATHLON: Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania)
16/1 SCI ALPINO: CdM, SuperG maschile a Wengen (Svizzera)
17/1 SCI ALPINO: CdM, discesa maschile a Wengen (Svizzera); CdM, discesa femminile a Tarvisio, Italia
18/1 SCI ALPINO: CdM, slalom maschile a Wengen (Svizzera); CdM, SuperG femminile a Tarvisio (Italia)
18/1-1/2 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)
20/1 SCI ALPINO: CdM, gigante femminile a Kronplatz (Italia)
20-25/1 CICLISMO: Tour Down Under (Australia)
20-21/1 CALCIO: Champions League (7.a giornata)
22/1 CALCIO: Europa League (7.a giornata)
22-25/1 RALLY: Rally di Monte Carlo
22-25/1 BIATHLON: Coppa del mondo Nove Mesto (Repubblica Ceca)
23/1 FORMULA 1: la Ferrari presenta a Fiorano la monoposto 2026
23/1 SCI ALPINO: CdM, SuperG maschile a Kitzbühel (Austria)
24/1 SCI ALPINO: CdM, discesa maschile a Kitzbühel (Austria); CdM, gigante femminile a Špindleruv Mlýn, Repubblica Ceca
24-25/1 VOLLEY: Coppa Italia femminile Final Four (Torino)
25/1 SCI ALPINO: CdM, slalom maschile a Kitzbühel (Austria); CdM, slalom femminile a Špindleruv Mlýn, (Repubblica Ceca)
26-30/1 FORMULA 1: Test pre-stagionali a Barcellona
27/1 CALCIO: Coppa Italia ottavi, Fiorentina-Como
27/1 SCI ALPINO: CdM, gigante maschile a Schladming (Austria)
28/1 CALCIO: Champions League (8.a giornata)
28/1 SCI ALPINO: CdM, slalom maschile a Schladming (Austria)
29/1 CALCIO: Europa League (8.a giornata)
30/1 SCI ALPINO: CdMdiscesa femminile a Crans-Montana (Svizzera)
31/1 SCI ALPINO: CdM, SuperG femminile a Crans-Montana (Svizzera)
31/1 FORMULA E: EPrix Stati Uniti (Miami)

FEBBRAIO 2026
1/2 SCI ALPINO: CdM, discesa maschile a Crans-Montana (Svizzera)
3-5/2 MOTOGP: Test pre-stagionali a Sepang (Malesia)
4-11/2 CALCIO: quarti di finale Coppa Italia
5/2-15/3 RUGBY: Torneo Sei Nazioni maschile
6-22/2 OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA
6-8/2 TENNIS: Turno di qualificazione Coppa Davis
7-8/2 VOLLEY: Coppa Italia maschile Final Four (Bologna)
8/2 FOOTBALL AMERICANO: Super Bowl NFL (Santa Clara, California, Usa)
11-13/2 FORMULA 1: Test pre-stagionali in Bahrain
11-15/2 CICLISMO: Campionati europei su pista a Konya (Turchia)
12-15/2 RALLY: Rally di Svezia
13-14/2 FORMULA E: EPrix di Jeddah (Arabia Saudita)
15/2 NBA All-Star Game a Los Angeles (USA)
16-22/2 CICLISMO: UAE Tour (Emirati Arabi Uniti)
17-18/2 CALCIO: andata spareggi Champions League
18-20/2 FORMULA 1: Test pre-stagionali in Bahrain
18-22/2 BASKET: Final Eight Coppa Italia a Torino
19-26/2 CALCIO: spareggi Europa League-Conference League
20-22/2 SUPERBIKE: Round a Phillip Island, Australia
21-22/2 MOTOGP: Test pre-stagionali a Buriram (Thailandia)
24-25/2 CALCIO: ritorno spareggi Champions League
27/2 e 1/3 BASKET: Qualificazioni Mondiali maschili
28/2 SCI ALPINO: CdM, discesa maschile a Garmisch-Partenkirchen (Germania); CdM, discesa femminile a Soldeu (Andorra)

MARZO 2026
1/3 ATLETICA: Maratona di Tokyo (Giappone)
1-3/3 MOTOGP: GP Thailandia 
1/3 SCI ALPINO: CdM SuperG maschile a Garmisch-Partenkirchen (Germania); CdM, SuperG femminile a Soldeu (Andorra)
4/3 CALCIO: semifinali andata Coppa Italia
4/3 CICLISMO: Trofeo Laigueglia (Italia)
5-16/3 TENNIS: Masters 1000 Indian Wells
5-8/3 BIATHLON: Coppa del Mondo a Kontiolahti (Finlandia)
7/3 SCI ALPINO: CdM, gigante maschile a Kranjska Gora (Slovenia); CdM, discesa donne in Val di Fassa (Italia)
8/3 FORMULA UNO: GP Australia a Melbourne
8/3 CICLISMO: Strade Bianche (Siena, Italia)
8/3 SCI ALPINO: CdM, slalom maschile a Kranjska Gora (Slovenia); CdM, SuperG donne in Val di Fassa (Italia)
8-15/3 CICLISMO: Parigi-Nizza (Francia)
9-15/3 CICLISMO: Tirreno-Adriatico (Italia)
10-11/3 CALCIO: andata ottavi di finale Champions League
12-19/3 CALCIO: ottavi di finale Europa League-Conference League
12-15/3 RALLY: Rally Safari Kenya
12-15/3 BIATHLON: Coppa del Mondo a Otepää (Estonia)
14/3 FORMULA UNO: Sprint Race Cina a Shanghai
14/3 SCI ALPINO: CdM, discesa maschile a Courchevel (Francia); CdM, gigante femminile ad Åre, Svezia
15/3 FORMULA UNO: GP Cina a Shanghai
15/3 SCI ALPINO: CdM, SuperG maschile a Courchevel (Francia); CdM, slalom femminile ad Åre, Svezia
17-18/3 CALCIO: ritorno ottavi di finale Champions League
17-29/3 TENNIS: Masters 1000 Miami
19-22/3 BIATHLON: Coppa del Mondo a Oslo (Norvegia)
19-25/3 SCI ALPINO: Finali della Coppa del Mondo a Kvitfjell e Hafjell (Norvegia)
20-21/3 ATLETICA: Campionati del mondo indoor a Torun (Polonia)
21/3 FORMULA E: EPrix di Spagna (Madrid)
21/3 CICLISMO: Milano-Sanremo (Italia)
22/3 MOTOMONDIALE: GP Brasile
22/3 ATLETICA: Maratona di Roma
22/3 CALCIO: finale della Coppa di Lega inglese a Londra
23-29/3 CICLISMO: Vuelta a Catalunya 
25/3 CICLISMO: Bruges - De Panne (Belgio)
26/3 CALCIO: semifinale playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord
27-29/3 SUPERBIKE: Round in Portogallo
29/3 FORMULA UNO: GP Giappone a Suzuka
29/3 CICLISMO: Gand-Wevelgem (Belgio)
29/3 MOTOMONDIALE: GP delle Americhe
31/3 CALCIO: eventuale finale playoff Mondiali Italia

APRILE 2026
4/4 CANOTTAGGIO: regata tra Oxford e Cambridge
5/4 CICLISMO: Giro delle Fiandre
5-12/4 TENNIS: Masters 1000 Montecarlo
6-11/4 CICLISMO: Giro dei Paesi Baschi
6-12/4 TENNIS: qualificazioni finali Billie Jean King Cup
7-8/4 CALCIO: andata quarti di finale Champions League
9-12/4 GOLF: Masters Tournament (Augusta, Stati Uniti)
9-12/4 RALLY: Rally di Croazia
9-16/4 CALCIO: quarti di finale Europa League-Conference League
11-26/4 VOLLEY: Finale Scudetto A1 donne
12/4 FORMULA UNO: GP Bahrein a Sakhir
12/4 MOTOMONDIALE: GP Qatar a Lusail
12/4 CICLISMO: Parigi-Roubaix (Francia)
12/4 ATLETICA: Milano Marathon
12/4 ATLETICA: Maratona di Parigi
14-15/4 CALCIO: ritorno quarti di finale Champions League
14/4 BASKET: inizio Playoff NBA
17-19/4 SUPERBIKE: Round in Olanda (Assen)
19/4 FORMULA UNO: GP Arabia Saudita a Jeddah
19/4 CICLISMO: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)
20/4 ATLETICA: Maratona di Boston
21/4-3/5 TENNIS: Masters 1000 Madrid
22/4 CALCIO: semifinali ritorno Coppa Italia
22/4 CICLISMO: Freccia Vallone (Belgio)
23-26/4 RALLY: Rally Canarie
25/4 CALCIO: finale Copa del Rey a Siviglia
26/4 MOTOMONDIALE: GP Spagna a Jerez
26/4 CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)
26/4 ATLETICA: Maratona di Londra
26/4-10/5 VOLLEY: Finale Scudetto Superlega
28-29/4 CALCIO: andata semifinali Champions League
28/4-3/5 CICLISMO: Giro di Romandia
30/4 CALCIO: semifinali andata Europa League e Conference League

MAGGIO 2026
1-3/5 SUPERBIKE: Round in Ungheria
2-3 FORMULA E: EPrix Berlino (Germania)
2/5 FORMULA 1: Sprint Race GP di Miami, Stati Uniti
3/5 FORMULA 1: GP Miami
4-17/5 TENNIS: Internazionali d'Italia (Roma, Italia)
5-6/5 CALCIO: ritorno semifinali Champions League
7-10/5 RALLY: Rally di Portogallo
7/5 CALCIO: ritorno semifinali Europa League e Conference League
8-31/5 CICLISMO: Giro d'Italia (Italia)
8/5 ATLETICA: Diamond League a Doha (Qatar)
10/5 MOTOMONDIALE: GP di Francia (Le Mans)
10/5 BASKET: Serie A maschile fine regular season
13/5 CALCIO: finale Coppa Italia a Roma
14-17/5 GOLF: PGA Championship (Aronimink Golf Club, Pennsylvania, USA)
15-17/5 SUPERBIKE: Round in Repubblica Ceca
16/5 CALCIO: Finale di FA Cup a Wembley (Londra)
16-17/5 FORMULA E: E-Prix Montecarlo
17/5 MOTOMONDIALE: GP Catalunya
20/5 CALCIO: finale Europa League a Istanbul (Turchia)
22-24/5 BASKET: Eurolega Final Four ad Atene
23/5 CALCIO: finale di Coppa di Francia
23/5 CALCIO: finale di Coppa di Germania
23/5 FORMULA 1: Sprint Race del GP del Canada a Montreal
24/5 FORMULA 1: GP del Canada a Montreal
24/5-7/6 TENNIS: Open di Francia - Roland Garros (Parigi, Francia)
24/5 Indy 500 - Indianapolis Motor Speedway (Usa)
24/5 CALCIO: ultima giornata Serie A
27/5 CALCIO: finale Conference League a Lipsia (Germania)
28-31/5 RALLY: Rally del Giappone
29-31/5 SUPERBIKE: Round in Aragona
30/5 CALCIO: finale Champions League a Budapest
31/5 MOTOMONDIALE: GP d'Italia (Mugello)
 

GIUGNO 2026
4/6 ATLETICA: Meeting della Diamond League a Roma (Italia)
4-21/6 BASKET: Nba Finals
7/6 FORMULA 1: GP di Monaco a Montecarlo
7/6 MOTOMONDIALE: GP d'Ungheria a Balaton Park
7-14/6 CICLISMO: Giro del Delfinato
11/6-19/7 CALCIO: Mondiali in Usa, Canada e Messico
12-14/6 SUPERBIKE: Round Emilia Romagna a Misano
13-14/6 AUTOMOBILISMO: 24 ore di Le Mans
14/6 FORMULA UNO: GP di Spagna (Barcellona)
17-21/6 CICLISMO: Giro di Svizzera
18-21/6 GOLF: US Open (a Shinnecock Hills, New York, Stati Uniti)
20/6 FORMULA E: EPrix Sanya (Cina)
21/6 MOTOMONDIALE: GP Rep.Ceca (Brno)
25-28/6 RALLY: Rally dell'Acropoli (Grecia)
26-29/6 GOLF: Open d'Italia a Torino
26/6 ATLETICA: Meeting della Diamond League a Parigi (Francia)
28/6 FORMULA UNO: GP Austria (Spielberg)
28/6 MOTOMONDIALE: GP Olanda (Assen)
29/6-12/7 TENNIS: Torneo di Wimbledon - The Championships (Londra, Gran Bretagna)

LUGLIO 2026
4/7 ATLETICA: Meeting Diamond League di Eugene (USA)
4-26/7 CICLISMO: Tour de France
4/7 FORMULA UNO: Sprint Race GP Gran Bretagna a Silverstone
4/7 FORMULA E: EPrix Shanghai (Giappone, 1 e 2)
5/7 FORMULA UNO: GP Gran Bretagna a Silverstone
10/7 ATLETICA: Meeting Diamond League di Montecarlo
10-12/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna a Donington
12/7 MOTOMONDIALE: GP di Germania (Sachsenring)
16-19/7 RALLY: Rally Estonia
16-19/7 GOLF: The Open Championship (Royal Birkdale, Inghilterra)
16-25/7 BMX: Campionati del mondo a Brisbane (Australia)
18/7 ATLETICA: Meeting Diamond League di Londra
19/7 CALCIO: finale Mondiali a East Rutherford, Stati Uniti
19/7 FORMULA UNO: GP Belgio a Spa Francorchamps
22-28/7 PENTATHLON MODERNO: Campionati europei a Istanbul (Turchia)
22-30/7 - SCHERMA: Campionati del mondo a Hong Kong
25/7 FORMULA E: EPrix Tokyo (Giappone, 1 e 2)
26/7 FORMULA UNO: GP Ungheria a Budapest
30/7-2/8 RALLY: Rally Finlandia
30/7-2/8 - Canottaggio: Campionati europei a Varese
31/7-16/8 NUOTO: Campionati europei a Parigi

AGOSTO 2026
1/8 CICLISMO: Clasica San Sebastian (Spagna)
1-13/8 TENNIS: Montreal Masters 1000
1-13/8 TENNIS: WTA 1000 Toronto
9/8 MOTOMONDIALE: GP di Gran Bretagna a Silverstone
10-16/8 ATLETICA: Campionati europei a Birmingham (Inghilterra)
12/8 CALCIO: Supercoppa europea a Salisburgo (Austria)
13-24/8 TENNIS: WTA 1000 e Cincinnati Masters 1000
13-16/8 GINNASTICA ARTISTICA: Campionati europei femminili a Zagabria
15-16/8 FORMULA E: EPrix Londra
19-23/8 GINNASTICA ARTISTICA: Campionati europei maschili a Zagabria
21/8 ATLETICA: Meeting Diamond League di Losanna (Svizzera)
21/8-6/9 VOLLEY: Campionati europei femminili in Turchia, Repubblica Ceca, Svezia e Azerbaigian
21/8- 3/9 XX Giochi del Mediterraneo (Taranto, Italia)
22/8-11/9 CICLISMO: Vuelta a España
22/8 CALCIO: inizio Premier League
23/8 CALCIO: inizio Serie A
22/8 FORMULA 1: Sprint Race GP Olanda a Zandvoort
23/8 FORMULA 1: GP Olanda a Zandvoort
27-30/8 RALLY: Rally del Paraguay
27/8 ATLETICA: Meeting Diamond League di Zurigo (Svizzera)
30/8 MOTOMONDIALE: GP d'Aragona
30/8-13/9 TENNIS: US Open (New York, Stati Uniti)

SETTEMBRE 2026
4-5/9 ATLETICA: Finali Diamond League a Bruxelles
4-6/9 SUPERBIKE: Round Francia a Magny-Cours
7/9 FORMULA 1: GP Italia a Monza
8/9 CALCIO: inizio di fase a gironi Champions League
9-26/9 VOLLEY: Europei maschili in Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania
10-13/9 RALLY: Rally del Cile
13/9 FORMULA 1: GP Spagna a Madrid
13/9 MOTOMONDIALE: GP San Marino a Misano Adriatico
18-20/9 TENNIS: secondo turno qualificazione Coppa Davis
20/9 MOTOMONDIALE: GP d'Austria a Spielberg
20-27/9 CICLISMO: Campionati mondiali su strada UCI a Montreal (Canada)
21/9 TENNIS: Finali Billie Jean King Cup a Shenzhen
25-27/9 SUPERBIKE: Round Italia a Cremona
25-27/9 TENNIS: Laver Cup a Londra (Inghilterra)
26/9 FORMULA 1: GP dell'Azerbaijan a Baku
27/9 ATLETICA: Maratona di Berlino (Germania)
30/9-11/10 TENNIS: WTA 1000 Pechino

OTTOBRE 2026
1-4/10 - RALLY: Rally Italia Sardegna
4/10 MOTOMONDIALE: Gp Giappone a Motegi
7-18/10 TENNIS: Masters 1000 Shanghai
9-11/10 SUPERBIKE: Round Portogallo a Estoril
10/10 CICLISMO: Giro di Lombardia
10/10 FORMULA 1: Sprint Race del GP di Singapore
11/10 FORMULA 1: Gran Premio di Singapore
11/10 MOTOMONDIALE: GP d'Indonesia a Mandalika
11/10 ATLETICA: Maratona di Chicago (Stati Uniti)
12-18/10 TENNIS: WTA 1000 Wuhan
13-18/10 CICLISMO: Tour of Guangxi (Cina)
14-18/10 CICLISMO: Campionati del mondo di ciclismo su pista a Shanghai (Cina)
16-18/10 SUPERBIKE: Round Spagna a Jerez
17-25/10 GINNASTICA ARTISTICA: Campionati del mondo a Rotterdam
23-24/10 SCI ALPINO: zpertura della Coppa del mondo a Sölden (Austria)
25/10 FORMULA 1: GP Stati Uniti ad Austin
25/10 MOTOMONDIALE: GP d'Australia a Phillip Island

NOVEMBRE 2026 
1/11 FORMULA 1: GP Città del Messico
1/11 MOTOMONDIALE: GP della Malesia a Sepang
1/11 ATLETICA: Maratona di New York (Stati Uniti)
2-8/11 TENNIS: Masters 1000 di Parigi
7-14/11 TENNIS: WTA Finals a Riad (Arabia Saudita)
8/11 FORMULA UNO: GP Brasile a San Paolo
12-15/11 RALLY: Rally dell'Arabia Saudita
15/11 MOTOMONDIALE: GP del Portogallo a Portimao
15-22/11 TENNIS: ATP Finals a Torino
21/11 FORMULA 1: GP Las Vegas
22/11 MOTOMONDIALE: GP Comunitat Valenciana a Valencia
24-29/11 TENNIS: Finals Coppa Davis a Bologna
29/11 FORMULA UNO: GP Qatar a Losail

DICEMBRE 2026
1-6/12 NUOTO: Campionati Mondiali in vasca corta a Pechino (Cina)
6/12 FORMULA 1: GP Abu Dhabi
6/12 CALCIO: Sorteggio qualificazioni Euro 2028 a Belfast (Irlanda del Nord)

 

