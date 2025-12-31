Lo sport nel 2026: da Milano-Cortina ai Mondiali di calcio (si spera con gli azzurri), gli obiettivi di Sinner e tanti eventi da non perdere

Il 2026 farà felici gli appassionati di sport: tanti gli eventi in programma, con il clou rappresentato prima dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio) e poi in estate dai Mondiali di calcio (11 giugno-9 luglio), ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Il mondo dei motori proporrà ancora i ricchi calendari di Formula 1 e del Motomondiale, anticipato dal tradizionale evento rally-raid, la Dakar. In primo piano c'è ovviamente il tennis, con un programma che sfiora i dodici mesi e sarà aperto dagli Australian Open. Il debutto stagionale di Jannik Sinner, che nel nuovo anno punta a riprendersi lo scettro di numero uno, avverrà una settimana prima (10 gennaio) nell'esibizione stellare a Seul contro il rivale Carlos Alcaraz. Dall'Australia prenderà il via la stagione del ciclismo, che celebrerà i suoi Mondiali a settembre in Canada. Per il volley a settembre ci saranno gli Europei femminili e maschili e per il basket i Mondiali donne a Berlino. Per il nuoto, gli Europei a Parigi e i Mondiali in vasca corta a Pechino, mentre l'atletica leggera avrà tra l'altro i Mondiali indoor a Tolun e gli Europei a Birmingham. Ecco i principali appuntamenti del 2026.