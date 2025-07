Tutto pronto per la Vertical Rocciamelone

Annunciata la sfida tra il vincitore della GTC30 Simone Eydallin e quello del circuito valtellinese VAM Vertical Challenge Marcello Ugazio, che cercheranno di strappare il record a Lorenzo Rostagno. E anche al femminile un parterre niente male…



La seconda edizione del Vertical Rocciamelone è quasi al via. Sabato 19 luglio tutti in Val di Susa per la bella only up, giunta quest’anno alla seconda edizione, che annovera già grandi nomi sulla linea di partenza. Sostenuta dal brand Crazy e sotto l’egida della FISky, la gara vertical è organizzata da Piossasco Trail Runners ASD e Li Viol Ousitan ASD, in collaborazione con il Soccorso Alpino locale.



Un unico tracciato di 4,5 km di sviluppo e 1.354 metri di dislivello positivo dai 2.182 metri del Rifugio La Riposa fino ai 3.538 metri della vetta del Rocciamelone. Il record da battere appartiene a Lorenzo Rostagno che lo scoro anno è arrivato in vetta in soli 59 minuti e 44 secondi. Ci proveranno Simone Eydallin, fresco vincitore del GTC30, e lo specialista italiano della verticalità Marcello Ugazio. Sorprese anche al femminile con la partecipazione della evergreen Corinna Ghirardi, che insieme all'atleta di casa Sonia Meleca e alla new entry dei Vertical Erica Zucalli cercheranno di battere il PB di Camilla Calosso (1 ora e 13 minuti tondi tondi). Piccola curiosità: in gara anche Sona Kopcokova, ex bodybuilder passata alla corsa in montagna.



Le iscrizioni sono ancora aperte su wedosport (https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=57015 ) fino al tetto massimo di 200 atleti. Il costo di iscrizione comprende pettorale, pacco gara, medaglia finisher, pasta party e foto gratuite.

L’evento si concluderà con le premiazioni alle ore 12:00 presso il Rifugio La Riposa, seguite dalla festa e dal pasta party alle ore 12:30. Le classifiche saranno suddivise per categoria con premiazione dei primi 5 assoluti (maschile e femminile), oltre ai riconoscimenti per i primi 3 classificati delle categorie Junior, Under 23, Senior e Master Over, sia maschili che femminili.