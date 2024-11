Martin: "È stata una strada lunga, ora è tempo di fare festa"

"In gara non badavo ai giri che mancavano, tenevo d'occhio Marquez e Bagnaia che non erano così lontani ma soprattutto controllavo chi mi seguiva in pista. A otto-nove giri dalla fine ho rivisto mio papà, quando dopo una giornata di lavoro mi portava ad allenarmi, e poi anche mia mamma che mi prepararva i tortellini... spagnoli, non quelli veri! E poi naturalmente ho pensato alla mia fidanzata. Poi però ho cercato di rifocalizzarmi sulla gara e in questo mi ha aiutato molto il lavoro che ho fatto a livello mentale. Mi sono detto che non era ancora finita. Mi sarebbe piaciuto finire la gara insieme ad Espargaro ma lui è stato raggiunto da Alex Marquez e che lo ha ingaggiato e allora ho lasciato perdere. Ho avuto fin qui una carriera difficile: tante cadute e infortuni ma oggi ho realizzato il sogno della mia vita. Due anni fa quando il team ufficiale Ducati non mi aveva preso avevo detto al mio Team Principal Paolo Campinoti: tranquillo Paolo, vinceremo insieme. E così è stato. Ringrazio molto il team Prima Pramac e naturalmente la Ducati che mi ha... lasciato lottare per il titolo con un incredibile Bagnaia. Nessuno ci credeva, invece hanno dato anche a me una moto da titolo. E adesso? Gli errori del passato restano là e servono come monito a non ripeterli. Voglio vivere il presente, il futuro resta comunque un’incognita. Se metterò il numero uno sul cupolino della Aprilia? Non lo so ancora, ci devo pensare".