Marquez lancia la sfida al podio iridato, Quartararo allunga in vetta ma la sorpresa è Oliveira

MOTOGP

Insieme al campione della Honda merita il massimo dei voti anche il portoghese della KTM, il più in forma del momento.

di

STEFANO GATTI

Senza nulla togliere alle sette precedenti, l'ottava vittoria consecutiva di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania della MotoGP è una pietra miliare nella carriera del "cannibale" spagnolo e - possibilmente - un passaggio chiave del Mondiale in corso. Intanto, il successo di Marc al Sachsenring "influenza" il giudizio sugli altri protagonisti dell'ottava tappa del Mondiale della premier class che ha già iniziato il conto alla rovescia verso il Dutch TT di Assen.

MARC MARQUEZ: VOTO 10

Ricordare l'ultima vittoria del campione della Honda prima di questa è già esercizio di puro nozionismo. Lo sguardo è rivolto in avanti: al sesto GP stagionale, Marc fa il suo ingresso nella top ten della generale con 41 punti al suo attivo: novanta in meno del leader della generale Quartararo. Mission Impossible, naturalmente. Per ora ci fermiamo qui..!

FABIO QUARTARARO: VOTO 9

Ecco, appunto: il Diablo contro il Cannibale? Sembra il cartellone di un match di wrestling ma qui è tutto vero e - per ora, parla a favore del leader del Mondiale che tra i saliscendi sassoni si è destreggiato come sa, raggiungendo il gradino più basso del podio. Come per ricordare a Marquez che la sua rinascita è casomai destinata ad impattare contro la candidatura iridata di Fabio: presente contro futuro, come nella migliore tradizione.

JOHANN ZARCO: VOTO 4

Mette a segno la pole position ma incappa in una domenica figlia di un dio minore e chiude ottavo, scivolando a ventidue punti da Quartararo (131 a 109) nella classifica generale e pericolosamente "dalle parti" di Miller e Bagnaia (100 e 99). A proposito,. si vince e si perde insieme, VOTO 6 alla Ducati factory ed ai suoi due piloti: quinto e sesto al Sachsenring, terzo e quarto della generale ma lo smalto dell'australiano (dopo l'uno due di Jerez e Le Mans) è svanito, mentre "Pecco" ancora insegue il primo successo stagionale.

POL ESPARGARÒ (VOTO 5)

Subisce il sorpasso dal compagno di squadra Marquez nel Mondiale (41 punti a 35) ma poi... molto di più. Nessuno in famiglia lo avrebbe mai detto: ha più punti suo fratello maggiore ALEIX (VOTO: 7,5) che in Germania ha chiuso settimo ed è nono della generale con 53 punti. Roba da ingolosire sempre di più Andrea Dovizioso che si appresta ad un nuovo test con l'Aprilia RS-GP.

MIGUEL OLIVEIRA: VOTO 9,5

Sarà il caso di iniziare a prendere sul serio il pilota portoghese di KTM, settimo nel Mondiale ma titolare - negli ultimi tre GP - di un ruolino di marcia recente da candidato al titolo: una vittoria e due secondi posti, ergo sessantacinque punti pesanti. Peccato che Miguel ne avesse conquistati solo... cinque nei primi cinque appuntamenti!

VALENTINO ROSSI, FRANCO MORBIDELLI, MAVERICK VINALES: VOTO 3

Come dire che l'unico pilota capace di vincere e convincere in sella alla M1 è Quartararo. In verità Vinales ci era riuscito nel GP d'esordio stagionale in Qatar, ciò che aggrava la sua posizione: l'ultima tra l'altro nell'ordine d'arrivo del GP di Germania, perdendo la... tristissima volata per il 18esimo posto con Franco Morbidelli. Quanto a Valentino, il suo compito è quello di portare a termine dignitosamente la stagione. All'indomani di Assen (sua terra di conquista nel passato) lo aspetta un'estate decisiva per il suo futuro da pilota. Solo da pilota, tutto il resto è già pianificato