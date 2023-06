Marquez verso il Mugello: "Proviamo a fare dei passi avanti"

Marc Marquez e la Honda sono ancora alla ricerca di una soluzione per i loro problemi. Come sempre, lo spagnolo è pronto a dare il massimo indipendentemente dalle difficoltà tecniche di una moto che non è all'altezza della concorrenza. A partire dal GP d'Italia della MotoGP in programma domenica tra le colline toscane. "E 'ora di ritornare a lavorare. Si parte dal Mugello, che è sempre un fine settimana molto impegnativo, la pista è molto veloce e scorrevole. Ho avuto delle belle battaglie lì in passato e spingere la velocità massima di una MotoGP lungo il rettilineo è sempre divertente. Ovviamente dobbiamo vedere cosa è possibile fare questo fine settimana e vedere cosa possiamo fare insieme al team per ottenere il massimo dalla moto e continuare a provare a fare passi avanti", ha detto Marquez prima di partire per l'Italia.