Marquez toglie il tutore e "accelera" verso il rientro, Honda si spinge fino al 2026!

STEFANO GATTI

Al via il 28 marzo dal Qatar, la MotoGP si assicura anche per i cinque anni a seguire la presenza ufficiale della Honda. Siglato l'accordo 2022-2006 con Dorna per portare nel futuro una storia "da corsa" iniziata nel 1954 e ha toccato quota 800 GP disputati (lo scorso autunno ad Aragon) ed altrettanti Gp vinti in tute le categorie. Presentazione fissata intanto per il prossimo 22 febbraio, mentre Marc Marquez mostra il braccio destro infortunato quasi sette mesi fa, finalmente "libero" dal tutore.

Visibilmente dimagrito, tono muscolare per forza di cose lontano da quello dei giorni migliore ma soprattutto, una vistosa cicatrice sul braccio destro frattturato nel GP di Spagna che - lo scorso 19 luglio a Jerez de la Frontera - aveva aperto una stagione che per il campione di Cervera si era definitivamente chiusa con l'azzardato tentativo di tornare in pista - cinquesoli giorni dopo la caduta -nel Gp-bis dell'Andalusia, stazione di partenza di una "via crucis" fatta di interventi, terapie e riabilitazione che ha impedito appunto a Marc di correre nel 2020 e rendere ancora incerta la data del suo rientro. Honda intanto aspetta il suo campione ed annuncia lo svelamento - online - della RC231 V versione 2021. La dta da fissare in agenda è quella di lunedì 22 febbraio, cinque giorni dopo il 28esimo compleanno dello stesso Marquez, il cui iconico "93" a fianco del "44" del neo pilota ufficiale Pol Espargarò (il più giovane dei due fratelli di Granollers e di due anni più "anziano" delo stesso Marquez) , quinto nel Mondiale 2020 ma - dopo sei terzi posti, cinque l'anno scorso, uno nel 2019 - ancora alla ricerca del primo successo in MotoGP e di un podio alto che gli manca dall'ultimo GP del 2013, la stagione del suo titolo iridato in Moto2.

Ci proverà, l'ex pilota KTM factory, nella stagione che vede la Honda pronta ad accelerare verso il proprio futuro grazie al nuovo accordo quinquennale stretto con l'organizzatore Dorna Sports e la speranza che ad incrementare lo score di titoli e successi possa contribuire ancora Marc Marquez, fin qui "responsabile" - con le sue 82 vittorie - di un decimo dei successi totali del Costruttore giapponese.