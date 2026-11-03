Juve a riposo, Spalletti concede un giorno libero verso l'Az

03 Nov 2026 - 13:47
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La Juventus godrà di un giorno di riposo, il tecnico Luciano Spalletti ha concesso il martedì libero ai suoi ragazzi. I bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa nella giornata di mercoledì, quando sarà già vigilia del prossimo appuntamento di Europa League. Bremer e compagni, infatti, sono attesi dalla trasferta in Olanda contro l'Az Alkmaar fissata per giovedì alle 21 all'Afas Stadion. Lo staff medico valuterà le condizioni di McKennie, il quale resta in dubbio a causa di un leggero affaticamento muscolare accusato durante la gara contro il Napoli.

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