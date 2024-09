Marquez sempre più scatenato: è il più veloce nelle libere di Misano

MOTOGP

Lo spagnolo del Team Gresini anticipa di 63 millesimi Martin, terzo Morbidelli. Bagnaia quarto

© Getty Images Le prove libere del Gp dell'Emilia-Romagna portano la firma di Marc Marquez. Lo spagnolo del Team Gresini, vincitore ad Aragon e nel primo weekend di Misano, fa registrare il miglior tempo (1'32"082), anticipando di soli 63 millesimi il leader del Mondiale Jorge Martin. A chiudere il podio virtuale è Morbidelli (+0"186), mentre è quarto a quasi tre decimi di distacco Pecco Bagnaia (+0"291). Nel pomeriggio le pre-qualifiche.

Le prove libere del secondo weekend consecutivo a Misano entrano nel vivo soltanto nel finale, ma regalano comunque emozioni: gli ultimi minuti vedono scatenarsi Jorge Martin e Marc Marquez, ma è l'iberico del Team Gresini a chiudere con il miglior tempo sulla pista dove ha già trionfato in stagione. L'1'32"082 dello spagnolo è insuperabile in questa sessione, persino per il leader del Mondiale che, ad ogni modo, è molto veloce: 1'32"145, vale a dire solo 63 millesimi di ritardo rispetto a Marquez. Un testa a testa nel quale ovviamente proverà ad inserirsi anche Pecco Bagnaia, che però paga quasi tre decimi di ritardo (0"291), chiudendo quarto alle spalle dell'altro pilota della Pramac, Franco Morbidelli (1'32"268).

Tra gli altri piloti, bene Viñales e Quartararo, protagonisti della prima parte di gara con asfalto umido: lo spagnolo chiude quinto a +0"409, il francese è nono (+0"659). Tra i due Alex Marquez (+0"464), Acosta (+0"536) e Binder (+0"572), con Miller (+0"666) a chiudere la top 10 di giornata. Bastianini soltanto dodicesimo. Nel pomeriggio, le pre-qualifiche del Gp dell'Emilia-Romagna.