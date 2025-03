Marquez per il bis: "Sono carico, non vedo l'ora". Bagnaia per la riscossa: "Voglio dire la mia"

Nella MotoGP che torna in pista in Argentina nel secondo fine settimana di marzo è già tempo di conferme e di rivincite. C'è tutto questo (e molto di più ancora) in palio nel team Ducati Lenovo. Lanciatissimo dal suo uno-due thailandese tra Sprint e GP full distance, Marc Marquez mette nel mirino il primo allungo in vetta ma deve guardarsi dalla sete di rivincita del suo compagno di squadra Francesco Bagnaia che all’alba mondiale del primo weekend del mese al Chang International Circuit di Buriram non è riuscito ad andare oltre due terzi posti nei due formati di gara, in entrambe le occasioni separato dall'otto volte campione del mondo dal fratello minore di quest'ultimo Alex che - in sella alla Desmosedici by Gresini, ha in qualche modo "protetto" la fuga di Marc. Si riparte (non esattamente da zero) dal Gran Premio d'Argentina appunto di Termas de Rio Hondo, dove si torna a correre dopo due anni, complice la cancellazione del 2024. Le dichiarazioni dei due ducatisti factoy (37 punti a 23 nella classifica iridata) in avvicinamento alla seconda prova stagionale sono tutto un programma.