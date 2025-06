Lautaro e la finale di Champions: "Ancora non mi spiego la sconfitta, non ho parlato per 5 giorni"

Lautaro Martinez torna a parlare della finale di Champions League, persa 5-0 dall'Inter contro il PSG. Al termine dell'allenamento andato in scena al 'Wallis Annenberg Stadium', nel campus della UCLA, il capitano nerazzurro si è soffermato a parlare con i cronisti presenti ripercorrendo quanto accaduto in finale e i giorni successivi: "Ancora non me lo spiego, ma ora dobbiamo voltare pagina. Ai compagni ho chiesto un ultimo sforzo, di essere forti di testa prima delle vacanze. Dopo la partita col Paris Saint-Germain ero triste, difficile andare a fondo sui motivi, io ci ho messo 5-6 giorni a parlare, volevo spiegare alla mia gente. Quella notte non ci è riuscito niente e a loro tutto: non siamo stati noi, non siamo stati squadra. È il calcio. E ora però dobbiamo andare avanti, non c’è altra possibilità, anche se nella testa certo resta tutto”.