Marquez, cicatrice impressionante: la mostra sui social

Una cicatrice impressionante al braccio destro. Marc Marquez ha mostrato sui social i segni della quarta operazione subita all'omero poco più di venti giorni fa. Ora lo spagnolo sta recuperando al mare, sempre con il tutore, con gli amici e il fisioterapista. Un calvario che continua dal 19 luglio 2020 con la caduta di Jerez. Tempi di recupero ancora non stimabili: la Honda lo vorrebbe in pista il prima possibile, ma sarà difficile vederlo in gara prima del 2023.

© instagram