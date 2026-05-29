Marc Marquez: "Voglio capire come starò in moto, nessuno della Ducati mi ha spinto"

Il Mugello tiene a battesimo le 10 Ducati della Collezione 100
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Marc Marquez torna in pista e lo fa in uno dei GP più importanti della stagione MotoGP, quello di casa Ducati al Mugello. Lo spagnolo non è ancora al top, ma non ha voluto mancare la gara italiana per provare a difendere il titolo vinto nel 2025. "Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista", ha detto Marquez dopo ave ricevuto il via libera dai medici per disputare la FP1.
"Il Mugello è una pista incredibile, a dire il vero anche molto impegnativa - ha aggiunto - , ma il tifo di tutti i Ducatisti sarà un'extra booster di motivazione per fare bene. Nessuno della Ducati mi ha spinto a esserci, anche se è la loro pista di casa".
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