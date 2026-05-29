Marc Marquez: "Voglio capire come starò in moto, nessuno della Ducati mi ha spinto"

Marc Marquez torna in pista e lo fa in uno dei GP più importanti della stagione MotoGP, quello di casa Ducati al Mugello. Lo spagnolo non è ancora al top, ma non ha voluto mancare la gara italiana per provare a difendere il titolo vinto nel 2025. "Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista", ha detto Marquez dopo ave ricevuto il via libera dai medici per disputare la FP1.