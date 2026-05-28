Sinner, un blackout sotto il sole di Parigi: il malessere e il caso della sessione di mezzogiorno

Sul Philippe Chatrier, trasformato in una vera e propria fornace dal sole di mezzogiorno, il numero uno del mondo ha iniziato ad accusare una pesantissima crisi fisica. Sotto 0-40 nel decimo game, Sinner ha iniziato a barcollare e ha chiesto l'intervento dell'arbitro e del medico: "Mi sento la testa pesante, ho la nausea, sento di dover vomitare... forse è disidratazione", le parole catturate dai microfoni prima che l'altoatesino imboccasse la via degli spogliatoi per un medical time-out. Al rientro in campo, svuotato di ogni energia, Jannik non è più riuscito a opporre resistenza, subendo il prepotente ritorno di Cerundolo che ha inanellato parziali pesantissimi contro un avversario visibilmente debilitato e bloccato dai crampi.