GP PORTOGALLO

Lo spagnolo della Honda stabilisce il giro record, beffando le Ducati di Bagnaia e Martin. Aprilia quarta con Oliveira

MotoGP, le immagini del venerdì di Portimao



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM E' di Marc Marquez la prima pole position della stagione di MotoGP. A Portimao, sede del GP del Portogallo, il fenomeno della Honda ha beffato tutti all'ultimo tentativo, fermando il cronometro sul tempo record di 1'37"226. Con lui in prima fila ci sono Pecco Bagnaia, secondo a 64 millesimi con la Ducati ufficiale, e Jorge Martin, terzo a poco più di due decimi con la Desmosedici di Pramac. Seconda fila per la migliore delle Aprilia, quella dell'idolo di casa Miguel Oliveira, davanti alla Ktm di Jack Miller e all'altra rossa di Enea Bastianini.

Vedi anche Motogp MotoGP Portimao, per Pol Espargarò frattura di una vertebra, della mandibola e contusione polmonare

La prima qualifica della stagione, insomma, ha regalato grandi emozioni e una sorpresa: Marquez e la Honda sono pronti a vendere cara la pelle nonostante un inverno e test tribolati. L'ex iridato ha dato spettacolo e dopo essere passato dalle forche della Q1, si è giocato il tutto per tutto all'ultimo giro, approfittando della scia di Bastianini. Lo spagnolo lo ha ammesso a fine prove e anche se probabilmente la gara sarà tutta un'altra storia, non sarà facile stargli davanti, soprattutto nella Sprint.

Sta di fatto che la Ducati ha incassato una prima piccola sconfitta. Bagnaia ha assaporato il gusto della pole nonostante una caduta nelle libere 3 e un po' di traffico nel momento clou della sessione finale. Sul passo, però, è superiore a Marquez e non solo. Occhio anche a Martin e alle Aprilia. Il primo ha ribadito di essere un animale da giro secco, mentre le RS-GP sono pronte a lottare per il podio sia con il "satellite" Oliveira, sia con Maverick Vinales, settimo. Ci si aspettava di più da Bastianini e Aleix Espargarò, ma mentre il primo ha comunque difeso la seconda fila, lo spagnolo, probabilmente ancora scosso per l'incidente capitato al fratello Pol, non è andato oltre la 12.a piazza, complice anche una scivolata. Morale basso anche per Fabio Quartararo, appena davanti a lui e preceduto dalle Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini e dal connazionale Johann Zarco.

La Q1, che ha visto al via tutte le quattro Honda in gara, aveva premiato proprio Marquez, al quale era bastato un solo tentativo per superare il taglio. Con lui era passato al Q2 anche Oliveira con l'Aprilia satellite. Sono invece rimasti fuori Alex Marquez, Joan Mir, Brad Binder e Alex Rins, che scatteranno rispettivamente dal 13° al 16° posto. Appena più indietro Franco Morbidelli, 17°, mentre Fabio Di Giannantonio chiude lo schieramento.

I risultati di queste qualifiche varranno sia per la griglia di partenza della Sprint Race del pomeriggio, sia per il GP vero e proprio di domenica.

MARQUEZ: "UNA POLE DA GIOCOLIERE"

"Ho fatto il giocoliere, non è stato il modo più bello di farlo perché devi andare dietro a uno, ma con la Honda so che è l'unico modo di farlo. Non siamo nella nostra posizione reale, ma l'importante arriva oggi pomeriggio".

LA GRIGLIA DI PARTENZA