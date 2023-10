Mandalika pole con sorpresa: Marini beffa le Aprilia

© Getty Images

È di Luca Marini la pole position del Gran Premio dell'Indonesia della MotoGP. In arrivo dal Q1 insieme ad Enea Bastianini (che così facendo ha estromesso dalla caccia alla pole position), il compagno di squadra Francesco Bagnaia, il marchigiano ha messo a segno la sua prima partenza al palo nella premier class, fissando anche - con il tempo di un minuto, 29 secondi il nuovo record del circuito di Mandalika. Con Marini dalla prima fila dello schieramento di partenza scattano le due Aprilia factory di Maverick Vinales ed Aleix Espargarò, staccate rispettivamente di 31 e di 154 millesimi. Seconda fila per Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy), Brad Binder con la Ktm Red Bull e Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), quest'ultimo vittima di una scivolata. Dalla terza muovono invece Fabio Di Giannantonio, il suo "erede" sulla Ducati Gresini Marc Marquez e Marco Bezzecchi che - proprio come il compagno di squadra e poleman Marini - è reduce dalla frattura della clavicola, nel suo caso recentissima (una settimana fa in allenamento). Quarta fila per Jack Miller, Enea Bastianini e Miguel Oliveira. Parte in salita il leader del Mondiale Bagnaia, vittima come detto del "fuoco amico" in Q1, chiuso al terzo posto alle spalle di Marini e Bastianini. Un po' di nervosismo da eliminazione per il campione in carica al rientro nel garage rosso. Pecco prende il via dalla fila cinque in compagnia di Johann Zarco e Franco Morbidelli.