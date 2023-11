Losail Sprint: Martin la spunta su Di Giannantonio e Marini, Bagnaia solo quinto

GRAN PREMIO QATAR MOTOGP

Lo spagnolo del team Pramac va in progressione e si aggiudica la gara breve di Losail

© Getty Images Impresa di Jorge Martin che vince la Sprint di Losail davanti ad uno straordinario Fabio Di Giannantonio e a Luca Marini che era scattato dalla pole position. Giù dal podio Alex Marquez, mentre un poco efficace Francesco Bagnaia chiude solo quinto davanti a Maverick Vinales. Grazie al ritorno alla vittoria, Martin dimezza il suo ritardo nella classifica iridata, annullando il matchball del campione in carica e rimandando la corsa al titolo alla resa dei conti del prossimo weekend a Valencia.

LA CRONACA DELLA GARA

Ottimo scatto di Marini dalla pole. Dopo poche curve finiscono a terra Bastianini con la Ducati Lenovo e le Aprilia di Oliveira (RNF) e Aleix Espargarò (factory): solo l'italiano riesce a riprendere, ma staccatissimo. È subito bagarre tra Martin e Bagnaia che sono spalla a spalla già alla prima staccata dopo il semaforo. Marini deve difendersi dagli affondi di Alex Marquez, mentre Martin è terzo davanti a Di Giannantonio, Bagnaia chiude la top five, dopo aver subito il sorpasso "definitivo" da parte di Martin, che entra "cattivo" ma corretto sul Pecco. Binder è sesto con la KTM davanti a Vinales. A sette giri dalla fine Martin si mette dietro anche il giovane Marquez (superato anche dal compagno di squadra Di Giannantonio) e punta direttamente la leadership di Marini, che supera nel corso dello stesso giro. Di Giannantonio segue lo spagnolo di Pramac e infila anche lui Marini, sceso al terzo posto. Bagnaia non riesce ad abbandonare la quinta posizione, il campione in carica non ha il ritmo per puntare al podio e viene messo nel mirino da Vinales e Binder. Di Giannantonio tenta l'aggancio a Martin ma mancano solo tre giri alla bandiera a scacchi. Il romano prende la scia del leader al penultimo giro grazie anche a una sbavatura del leader che però si ricompone nel giro di poche curve e va a vincere davanti a Di Giannantonio e Marini che deve pensare a difendersi da Alex Marquez. Tre Ducati sul podio ma nessuna del team ufficiale Lenovo. Le Desmosedici occupano per intero la top five ma Bagnaia è solo quinto. Finalmente una moto diversa con il sesto posto di Vinales sulla Aprilia factory. Settimo posto per Bras Binder (KTM) davanti a Fabio Quartararo (Yamaha), Augusto Fernandez (GASGAS) e Johann Zarco (Ducati Pramac).