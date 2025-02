Livrea d'altri tempi, obiettivi... anche per Honda HRC: Marini e Mir ci credono

Look vintage per fare un salto nel futuro: Honda HRC Castrol ha presentato a Djakarta la nuova... vecchia livrea delle moto con le quali i confermati Luca Marini e Joan Mir affrontano la stagione al via tra un mese esatto, per la prima volta dal Gran Premio della Thailandia. Chiusa la lunga e altrettanto a lungo vincente partnership con Repsol, il reparto corse della Casa giapponese inaugura quella con Castrol, brand già sponsor di una delle RC213V clienti del team LCR di Lucio Cecchinello. Bianco, rosso e blu (con l'aggiunta di una pennellata di verde del nuovo title sponsor) i colori delle moto affidate al fratello minore di Valentino Rossi e al campione del mondo spagnolo della premier class del 2020 richiamano quelli delle Honda da GP del passato e in particolare quelle portate al titolo iridato una quarantina di anni fa da Freddie Spencer. Con una diciamo così beneaugurante tonalità rossa di fondo che strizza l'occhio ai recenti successi Ducati. Asticella fissata molto in alto insomma per una Casa che ha chiuso la scorsa stagione al quinto e ultimo posto nel Mondiale Costruttori e che non ha fatto meglio nella classifica Team, con l'undicesima e ultima posizione alle spalle anche del cliente LCR.