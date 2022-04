Libere Portimao, Bastianini: "Contento, ma sessione complicata". Dovizioso: "Manca feeling"

MOTOGP PORTOGALLO

Gli italiani vanno alla ricerca di un buon tempo nella sessione del sabato, sperando che il meteo sia clemente

Non è iniziato nel migliore dei il weekend portoghese per il leader del mondiale Enea Bastianini, che nel bagnato di Portimao non ha trovato lo spunto giusto per risalire la china in combinata. Nonostante il 16° tempo complessivo, il pilota del team Gresini è soddisfatto: "Sono contento, abbiamo fatto un po' di esperienza sul bagnato. Non siamo stati così male come suggeriscono le schede attività. Dal mio punto di vista siamo stati molto coerenti e alla fine stavamo andando bene. Sfortunatamente, c'era ancora più acqua sulla pista, il che lo rendeva davvero difficile". Portimao, tanta pioggia per la MotoGP















































"Ma penso che non siamo lontani. Ovviamente spero che domani troveremo condizioni migliori. Oggi è stata davvero difficile, soprattutto nelle fasi finali delle FP2. L'ultimo giro di ritorno ai box è stato il più difficile, l'acqua era alta almeno cinque dita. Dava davvero l'impressione di essere in mare, ma ho trovato la strada per il porto" ha spiegato.

Terzo tempo nel pomeriggio per Andrea Dovizioso, ma ancora indietro in combinata: "Oggi è stata molto difficile, perché c’era poco grip, ma abbiamo cercato di avere un feedback da una configurazione diversa. È un po’ complicato, perché non cambia molto sulle nostre caratteristiche generali, quando si sperimenta il setup, ma comunque nel pomeriggio ho fatto un buon tempo ed ero un po’ più vicino. Il feeling non è ancora molto buono, il grip non è buono sul bagnato e sto faticando. Ad essere onesti, è difficile avere un buon feeling. Spero che le condizioni domani siano diverse, così possiamo capire la nostra velocità sull’asciutto".