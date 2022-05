Libere GP Italia, Espargarò: "Aprilia può far bene". Miller: "Pacchetto buono, diamo il massimo"

MOTOGP ITALIA

Il pilota spagnolo è entusiasta del lavoro portato avanti col team e promette battaglia in vista della gara

L'Aprilia fa sognare Noale e l'Italia intera in vista di un GP del Mugello che può confermare lo stato di forma della RS-GP e di Aleix Espargarò. Secondo in classifica piloti a una manciata di punti dal leader Quartararo, lo spagnolo è stato il più veloce nella prima giornata di libere e pensare a un buon risultato in gara non è utopico: "Sono molto contento, il weekend è iniziato bene e sono molto concentrato. Per l'Aprilia è un fine settimana importante, vogliamo dimostrare che in Italia ci siamo anche noi". Il Mugello accoglie la MotoGP

























































Il pilota Aprilia ha poi sottolineato: "Ci meritiamo un bel weekend e possiamo riuscirci. Sono orgoglioso di quanto ha fatto il team negli ultimi mesi, anche avere una satellite ti rende felice e fa un piacere enorme. Due o tre anni fa nessuno voleva l'Aprila, ora invece la vogliono tutti".

Terzo tempo, invece, per la Ducati di Jack Miller: "Bello essere tornati qui, non vedo l'ora di affrontare il resto del weekend per vedere cos'ha in serbo per noi. Ho avuto qualche problema di grip, ho avuto una sensazione strana in pista ma tutto sommato sono contento di quanto fatto oggi. Il pacchetto che abbiamo ora è molto buono, possiamo sacrificare la top speed perché siamo molto competitivi e possiamo fare un lavoro ottimo in questo fine settimana. In MotoGP non si può prevedere nulla, bisogna sempre dare il massimo e spingere per poter dare il meglio in vista della gara della domenica".