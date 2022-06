Libere 2: miglior tempo di Bagnaia; 2. Aleix Espargarò; 3. Quartararo; Miller 5. tra le Suzuki di Rins e Mir

GP OLANDA PROVE LIBERE 2

È dell'italiano della Ducati il miglior tempo nel turno di prove che chiude la prima giornata del weekend nella cattedrale delle due ruote.

L'asfalto di Assen si asciuga e Francesco Bagnaia mette la freccia e sigla il miglior tempo nel secondo turno di prove del Gran Premio d'Olanda. Alle spalle dell'italiano il secondo ed il primo della classifica generale: 178 millesimi di ritardo per Aleix Espargarò, 305 per il campione in carica Fabio Quartararo. Dietro al Diablo il convalescente Alex Rins (+0.337), Jack Miller con la seconda Ducati Lenovo e l'altra Suzuki di Joan Mir, a 559 millesimi dalla vetta. Assen, la Cattedrale della velocità è bagnata



























Iniziato sull'asfalto ancora bagnato dalla pioggia della mattinata, il secondo turno di prove ha visto crollare i tempi nella sua fase conclusiva, quando la racing line di è rapidamente asciugata, permettendo ai piloti di darsi battaglia per il miglior tempo finale. A spuntarla è stato Bagnaia, che nelle FP1 era rimasto... sulle sue, chiudendo alle porte della top ten. Dopo aver lasciato spazio agli outsiders nella fase più confusa ed "evolutiva" del turno (con brevi apparizioni al vertice - tra gli altri - della coppia VR46 Racing format da Luca Marini e Marco Bezzecchi) , a prendere decisamente il comando delle operazioni sono stati i big. Alle spalle di Bagnaia ci sono infatti Espargarò con la sua Aprilia e Quartararo con la Yamaha Monster e distacchi piuttosto contenuti: meno di due decimi per lo spagnolo, poco più di tre per il campione in carica.

© Getty Images

Le condizioni meteo non ancora da "full attack" hanno in un certo senso aiutato Rins che - dopo il forfait tedesco - è tornato in pista e si è migliorato di una posizione rispetto alla mattinata, chiudendo a 32 soli millesimi dal Diablo. Quinto tempo per Miller (primo nelle FP1 alluvionate), sesto per l'altra Suzuzki di Mir: 559 millesimi di ritardo per l'australiano, 635 per il campione 2020 della premier class.

La seconda metà della top ten prosegue con Maverick Vinales, Brad Binder e Johan Zarco e si chiude con Marco Bezzecchi. L'italiano è attualmente l'ultimo ad accedere direttamente al Q2 delle qualifiche e la sua performance (macchiata da una caduta) è particolarmente significativa, soprattutto nel caso in cui le FP3 del sabato mattino fossero di nuovo condizionate dal maltempo. Un rischio che deve invece necessariamente correre Enea Bastianini che risale la classifica (dall'ultima piazza della mattinata, causa scivolata iniziale) ma si ferma all'undicesima casella. Il pilota di punta di Gresini attribuisce l'impossibilità di un ultimo time attack al rallentamento subito dalla presenza - in piena racing line della ben più lenta Yamaha di Franco Morbidelli (long lap penalty in gara per lui).

© Getty Images

Per quanto riguarda gli altri italiani in pista, Marini chiude tredicesimo, Andrea Dovizioso è quindicesimo. Non vanno oltre il diciottesimo ed il ventesimo tempo il già citato Morbidelli e Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini). Ventunesima performance finale per la wild card Aprilia Lorenzo Savadori che, sull'asfalto ancora "full wet" di inziio turno era risucito ad affacciarsi addirittura in seconda posizione!