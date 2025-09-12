Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica a Vieste: "Porta il mio nome ma non andateci"

Gli ultimi soldi che ho ricevuto sono stati a settembre 2024, esattamente un anno fa. E in tutti questi mesi in cui non mi ha pagato il suo debito ammontava a più di 200 mila euro. A settembre del 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente che civilmente. Secondo me la sua intenzione è quella di allungare questa situazione il più a lungo possibile, senza pagarmi. Più passa il tempo e più il valore della ruota cala, ogni giorno che passa. Nell’Instagram ufficiale della sua azienda continua a menzionare il mio nome e a scrivere che il testimonial è Jorge Lorenzo. La situazione è surreale, quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci».