Motogp
IL RAGGIRO

Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica a Vieste: "Porta il mio nome ma non andateci"

L'ex campione MotoGp ha raccontato a "Dentro la notizia" il raggiro di cui è stato vittima: "Mi devono più di 200mila euro"

12 Set 2025 - 16:39

Oggi, venerdì 12 settembre, nella puntata di “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45) la testimonianza di Jorge Lorenzo, vittima di una truffa. L’ex campione del mondo ha acquistato una ruota panoramica a Vieste, l’ha affittata a una società che secondo l’ex pilota non sta rispettando il contratto.

Queste le parole di Lorenzo che spiega la vicenda per la prima volta:

«Ho fatto una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata in totale 1.4 milioni di euro e ho fatto un contratto d’affitto per quattro anni. Purtroppo, mi sono fidato di una persona sbagliata a livello d’investimento, lo ritenevo un amico. Il patto era che durante questi 4 anni d’affitto lui mi doveva dare un canone mensile per questo affitto della ruota che mi ha cominciato a dare tardi e male e ogni volta mi pagava sempre più tardi.

Gli ultimi soldi che ho ricevuto sono stati a settembre 2024, esattamente un anno fa. E in tutti questi mesi in cui non mi ha pagato il suo debito ammontava a più di 200 mila euro. A settembre del 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente che civilmente. Secondo me la sua intenzione è quella di allungare questa situazione il più a lungo possibile, senza pagarmi. Più passa il tempo e più il valore della ruota cala, ogni giorno che passa. Nell’Instagram ufficiale della sua azienda continua a menzionare il mio nome e a scrivere che il testimonial è Jorge Lorenzo.  La situazione è surreale, quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci».

jorge lorenzo
motogp
truffa
vieste
ruota panoramica
dentro la notizia

