In cerca di riscatto: ecco la Honda HRC di Marini e Mir

© Honda HRC Instagram

Nuova livrea per le Honda RC213V del team ufficiale HRC che Luca Marini e Joan Mir porteranno in gare nel Mondiale che scatta il secondo fine settimana di marzo in Qatar, tra poco meno di un mese. Il lancio ha avuto luogo a Madrid. La grande novità è rappresentata dal'inedita formazione di piloti: Luca Marini (fratello minore di Valentino Rossi), chiamato a raccogliere la pesante eredità di Marc Marquez. Al suo fianco il confermato Joan Mir, campion del mondo della premier class quattro anni fa e in cerca di riscatto (come la Casa giapponese stessa) dopo alcune stagioni difficili. Con le nuove concessioni in termini di sviluppo, Honda punta a tornare ai vertici. Lo sponsor Repsol ha preso il posto nella parte bassa della carena di Red Bull che non è più partner Honda dopo il passaggio dell'otto volte iridato in Ducati Gresini. Nella parte principale della carena c'è direttamente la scritta Honda con il logo Htc, una scritta bianca con sfondo blu navy incorniciata dal rosso.