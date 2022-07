Il nero che slancia: tribuna Aprilia "dedicata" a Misano per spingere Espargaro e Vinales!

MOTOGP

La seconda tappa "italiana" del calendario della premier class è in programma il primo weekend di settembre.

© Getty Images La pausa estiva della MotoGP è ancora "giovane" ma il focus di piloti e squadre è per forza di cose sulla seconda parte del Mondiale e lo è in particolare per Aprilia Racing, con Aleix Espargarò di fatto ormai unico avversario in grado di impedire a Fabio Quartararo di centrare il bis iridato. Per non lasciare nulla di intentato, la Casa italiana punta molto sull'appuntamento casalingo di Misano Adriatico (il terzo dopo la ripresa), dove a disposizione dei fans ci saranno un'intera tribuna e diverse iniziative.

Al giro di boa della pausa estiva (ultima gara alla fine di giugno in Olanda, prossimo appuntamento il primo weekend di agosto a Silverstone), cresce l'attesa per il secondo "passaggio in Italia" della MotoGP e dei suoi protagonisti. E se prima della tappa settembrina al Misano World Circuit Marco Simoncelli si correrà in Inghilterra e poi a Spielberg (terzo weekend di agosto) è vero che quello romagnolo sarà uno snodo-chiave del Mondiale. Giusto quindi da parte di Aprilia "apparecchiare" un weekend full attack, con tanto di torcida in tribuna a favore di Espargarò (al momento secondo della generale con 151 punti, ventuno meno del "Diablo" della Yamaha) e di Vinales che è al momento dodicesimo a quota 62 punti ma è in netta crescita dopo una rima parte di Mondiale sottotono rispetto al compagno di squadra e che nel girone di ritorno mette nel mirino la top ten e magari qualcosa di più: casomai la prima vittoria stagione e per Aprilia. Missioni che richiedono il massimo impegno ed il soestegno dei supporters (appunto) di Aprilia Racing: per affrontare la sfida per il titolo ma anche il derby tricolore con Ducati.

© Getty Images

Ecco quindi l'idea di una esclusiva tribuna firmata Aprilia, riservata ai tifosi della moto italiana, che potranno far sentire il loro sostegno ad Aleix e Maverick da un punto di vista privilegiato. Da lunedì 18 luglio si può acquistare il proprio ticket per la tribuna B del Carro, attigua all’area commerciale MWC Square. La tribuna Aprilia è coperta e dotata di maxischermo per seguire tutte le fasi di gara da una visuale privilegiata e in compagnia di altri appassionati Aprilia. I ticket sono disponibili, sia per la sola giornata di domenica sia in abbonamento per il sabato e la domenica, ad un prezzo esclusivo che include anche una serie di contenuti riservati per vivere al meglio l’esperienza del GP. Chi arriverà in auto potrà usufruire del parcheggio dedicato, mentre gli appassionati Aprilia che decideranno di raggiungere il circuito romagnolo con la propria moto avranno anche la possibilità di lasciare casco e attrezzatura tecnica nel guardaroba a loro riservato. Un’offerta tagliata su misura e completata dall’esclusivo Aprilia Crew Kit comprensivo di t-shirt, cappellino e gadget tutti griffati nei colori ufficiali del team Aprilia.

I biglietti, solo in formato digitale e quindi non ritirabili in circuito, saranno acquistabili via web tramite il sito www.aprilia.com