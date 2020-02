Il coronavirus non ferma la MotoGP: si corre in Thailandia

Il coronavirus ferma la Formula 1 e la Formula E, ma non la MotoGP: il GP di Thailandia, secondo appuntamento del Mondiale in programma il prossimo 22 marzo, si correrà regolarmente. A comunicarlo la federazione Internazionale, Irta e Dorna Sport dopo aver avuto un report positivo dal governo thailandese. Il Dipartimento per il controllo delle malattie del Ministero della sanità pubblica ha specificato che non vi sono grandi rischi, con i pazienti contagiati in cura e con rigorose misure di prevenzione in corso. Dunque gli organizzatori hanno dato l’ok alla gara.