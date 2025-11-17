Il 2026 sorride già a Bezzecchi e Aprilia, Marquez permettendo

Un intero inverno davanti è però lungo e non passerà invano... E se sul piano tecnico non possiamo aspettarci rivoluzioni (quelle sono appunto già... in programma per la stagione successiva) è il fattore umano quello suscettibile di apportare qualche variabile allo scenario più probabile. Tanto il Cannibale Marquez quanto il suo connazionale Martin hanno davanti settimane (anzi mesi) cruciali per recuperare completamente: il primo con l'obiettivo di difendere il suo nono titolo e provare a passare alla doppia cifra, il secondo per provare a riprendersi un ruolo centrale nel progetto Aprilia e il ruolo di "faro" adesso più che saldamente nelle mani di Bezzecchi. E poi... e poi Francesco Bagnaia: non più un semplice caso ma un vero e proprio mistero, la cui soluzione (meglio sarebbe dire via d'uscita) socchiude ormai la porta a scenari difficilmente immaginabili solo sette-otto mesi fa. Freghiamoci intanto le mani con la prospettiva di un duello mondiale tra due Case italiane nel 2026.