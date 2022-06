Honda, che disastro: zero punti in gara per la prima volta nella storia della MotoGP

IN GERMANIA

La casa giapponese resta a secco in una gara della classe regina per la prima volta dal GP di Francia del 1982

Che senza Marc Marquez la Honda faticasse a fare risultati era ormai chiaro da tempo, ma ciò che è accaduto al Sachsenring è qualcosa di storico: per la prima volta da quando esiste la MotoGP, cioè dal 2002, la casa giapponese ha infatti chiuso una gara senza mandare a punti neanche un pilota. Tornando indietro ai tempi della 500, era addirittura dal GP di Francia del 1982 che la Honda non rimaneva bloccata nella classifica costruttori della classe regina. © Getty Images

In Germania sono state costrette al ritiro le moto di Alex Marquez, Takaaki Nakagami e Pol Espargaro, mentre Stefan Bradl ha chiuso al 16° posto, quindi fuori dalla zona punti. L'ultimo "zero assoluto" in top class, come detto, risaliva al 9 maggio di 40 anni fa: si correva a Nogaro, in Occitania, e fu una gara del tutto anomala a causa dello sciopero dei piloti in lotta per il titolo, che protestavano per le condizioni della pista. Non corsero, tra le altre, le Honda di Freddie Spence, Takazumi Katayama e Marco Lucchinelli, lasciando a secco la casa di Tokyo.