GP Valencia: "Strano essere felici per il 12° posto". Dovi: "Podio mondiale complicato, ci proverò"

GP VALENCIA

Esultare per un dodicesimo posto fa strano anche a Valentino Rossi che in carriera da queste posizioni ha sempre provato a tenersi ben lontano. Ma quando il ruolino degli ultimi GP dice sei volte "zero", tra ritiri e Covid, esserne felici è d'obbligo: "Non sono stato mai contento per un 12° posto, ma a questi livelli serve per dare il massimo. La settimana scorsa era più in difficoltà e speravo di chiudere la gara, ma si è rotta la moto e siamo stati costretti al ritiro". Getty Images

"La sensazione in gara è stata strana, Valencia è una delle piste più difficili della mia carriera. Ora testa a Portimao, vediamo se riusciremo ad essere più competitivi" il commento del pesarese.

Il Dottore, che già ieri era andato contro Yamaha, ha proseguito dando dei consigli al team giapponese: "Ci sono tante cose da fare per migliorare questa moto, sembra che i nostri siano fragili e non molto veloci. Soffriamo col grip dietro, penso non abbiamo capito ancora qualcosa. Anche se l'anno prossimo lo sviluppo al motore è congelato la Yamaha può vedere in queste cose degli spunti per lavorare".

Poi non sono mancati i complimenti a Morbidelli e Mir: "Franco ha fatto una stagione incredibile, ha lavorato tanto anche a casa. E' stato forte psicologicamente. Complimenti a Mir, se l'è meritato ed è stato super bravo. Vincere un Mondiale non è da tutti, farlo al secondo anno di MotoGP ancora meno".

DOVIZIOSO: "SODDISFATTO, LOTTA PER PODIO MONDIALE SI COMPLICA"

Andrea Dovizioso, protagonista di una rimonta dal diciassettesimo posto fino all'ottavo, è soddisfatto del lavoro portato a termine al "Tormo": "Sono abbastanza soddisfatto del risultato di oggi, considerando che partivo diciassettesimo. Oggi avremmo potuto fare di più, come ha dimostrato Jack Miller portando la sua Ducati sul podio: sul finale di gara sono riuscito ad avvicinarmi molto a Mir e forse avrei potuto recuperare un paio di posizioni, ma purtroppo negli ultimi giri ho avuto un problema al manubrio sinistro, che mi ha impedito di guidare come volevo".

"Sono dispiaciuto perché ora la lotta per le altre due posizioni sul podio del campionato diventa più difficile, ma resta ancora una gara e lotteremo fino in fondo. Voglio fare i miei complimenti a Joan Mir per il suo primo titolo mondiale MotoGP, perché se l’è meritato al 100%" il commento del forlivese.