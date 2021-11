GP Valencia, Bagnaia: "Vittoria per Rossi, grazie di tutto". Martìn: "Potevo non correre"

MOTOGP VALENCIA

Il pilota Ducati si gode il successo e dedica la vittoria al maestro Valentino

Vittoria con dedica speciale quella di Francesco Bagnaia al Ricardo Tormo di Valencia nell'ultimo GP stagionale della MotoGP. Un successo che non poteva non essere per Valentino Rossi: "Volevo fare questo regalo a Valentino, dedico questa vittoria a lui e lo ringrazio per quello che ha fatto per noi dell'Academy. Prima del weekend non pensavo fosse possibile". Valencia è Rossa: trionfo Bagnaia Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"È stato molto emozionante, con un casco così potevo solo fare questo. L'abbraccio con Vale è stato veramente bello, spero di essere riuscito a trasmettergli quello che è davvero per me. Grazie ai tanti miglioramenti fatti siamo stati tra i più veloci. Contento del successo, è il modo migliore per concludere quest'anno stupendo" il commento di Bagnaia.

Tira un sospiro di sollievo Jorge Martìn, secondo sul podio e rookie dell'anno dopo le ultime ore non del tutto tranquille: "Ieri sera sono stato male, non ho dormito e pensavo di non riuscire a correre. Ho avuto tanta paura, non mangio da ieri e una gara di MotoGP richiede fisico. Ho dato il 100% per mantenere il secondo posto, sono contento per il team e per la Ducati. Ora ho tante motivazioni per il futuro".

Terzo posto per Jack Miller: "All'inizio tutti spingevano davanti e ho cercato di stare cauto. Devo dire che ho perso il ritmo e c'è stato effetto dominio con un passaggio indietro, ho lottato per riprendere il passo e ci sono riuscito. È andata bene alla fine, ma non avevo più tempo per recuperare e avere tre Ducati qui è un bel segno per l'anno prossimo"