GP Stiria Moto2:Martin... oltre il limite, vice Bezzecchi!

GP STIRIA MOTO2

Marco Bezzecchi taglia per secondo il traguardo della a Spielberg ma vince il suo primo GP della Moto2 dopo la penalizzazione infilitta a Jorge Martin per essere uscito con entrambe le ruote dalla pista all'ultimo giro del GP della Stiria. L'austriano Remy Gardner completa il podio mentre Luca Marini (Team VR46) chiude settimo una gara in difesa e resta al comando della generale davanti a Martin.

La Moto2 mette in scena a Spielberg una gara tiratissima con la progressione quasi irresistibile di Marco Bezzecchi che prima rimonta e poi "bracca" il leader Jorge Martin per tutta la seconda metà del GP. chiude la gara nella scia dello spagnolo e poi si vede assegnata la vittoria (la prima in assoluto in Moto2) grazie alla sanzione inflitta allo stesso Martin (Kalex del team KTM Ajo) per aver messo entrambe le ruote fuori dal tracciato proprio all'ultimo giro, sotto pressione da parte di Bezzecchi. Il riminese regala il secondo successo di giornata al team VR46 dopo quello di Celestino Vietti - anche per lui una "prima" - nella Moto3.

Terzo posto finale a completare il podio per l'australiano Remy Gardner e gara in difesa per Luca Marini che prende il via dalla quarta fila ma riesce a chiudere settimo e conserva la leadership della classifica generale con 87 punti contro i 79 di Martin che raggiunge Enea Bastianini, autore di una gara piuttosto anonima, iniziata dalla quinta fila e portata a termine in decima posizione. Nella generale il vincitore di giornata Bezzecchi sale al quinto posto con 65 punti alle spalle di Tetsuta Nagashima (68), quarto anche al traguardo di Spielberg.