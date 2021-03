GP Qatar, soddisfazione Bagnaia: "Non potevo iniziare meglio in Ducati"

Con una prestazione super in qualifica Francesco Bagnaia conquista la sua prima pole position in MotoGP, la prima della stagione 2021. Esordio d'applausi in Ducati per il pilota piemontese che in Qatar, sul circuito di Losail, partirà davanti a tutti: "Sono felicissimo per questa qualifica, bellissima. Già ieri avevo detto che potevo scendere con i tempi e oggi ci sono riuscito".