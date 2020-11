GP Portogallo, Rossi: "Tutti veloci, io vado piano". Delusione Dovizioso: "Sarà una gara complicata"

MOTOGP PORTOGALLO

Migliorano le prestazioni della Yamaha M1 di Valentino Rossi che, dopo un venerdì da incubo che lo aveva portato al penultimo posto nei tempi, riesce a conquistare il 17° posto in griglia di partenza nel GP del Portogallo. Per il Dottore proseguono i problemi di velocità che, ancora una volta, vengono sottolineati dal passo degli avversari: "Il problema è che tutti sono veloci e io non lo sono molto. Partirò da una posizione difficile". Getty Images

"Ieri era stata una giornata complicata, siamo partiti lontani e avevo problemi a guidare nonostante avessimo provato diverse cose. Oggi abbiamo lavorato meglio e ho migliorato qualcosa sul passo, ma il problema è che tutti sono veloci e io non lo sono molto. Partirò da una posizione difficile, ma sono in un gruppo di piloti che hanno un passo simile al mio. Farò del mio meglio per portare a casa qualche punto" il commento del pesarese.

Rossi ha poi ribadito che dal punto di vista fisico sta bene, ormai il Covid è solo un ricordo lontano: "Dal punto di vista fisico mi sono ripreso completamente dopo il Covid. Se ci fossero altre gare su piste che mi piacciono sarei pronto a correrle, a me piace sempre correre. Dopo un calendario così complicato, in quest'anno funesto, serve però anche un po' di relax".

L'ultima pole è di Oliveira Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Quarta fila e dodicesima posizione in griglia di partenza per Andrea Dovizioso che al fine del GP portoghese saluterà la Ducati: "Sono un po’ deluso per il risultato ottenuto oggi in qualifica: rispetto alla giornata di ieri eravamo riusciti a compiere diversi passi avanti. Non sarà una gara facile partendo così indietro, visto che qui a Portimao i punti per poter superare non sono molti. In ogni caso, il nostro ritmo per la gara è buono e i nostri diretti rivali in campionato non sono lontani. Domani sarà fondamentale riuscire a fare una buona partenza”.